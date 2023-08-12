Ведьма, агент и простая школьница: как супермодель Кара Делевинь преобразилась в кино
12 августа 1992 года родилась Кара Делевинь. Девушке довелось провести свое детство в богатой аристократической семье, которая была приближена к королевскому двору. Однако желая доказать, что чего-то стоит, творческая Кара решила начать строить карьеру самостоятельно. Благодаря своей необычной для англичанки внешности, бунтарскому нраву и хлещущей через край энергии, Делевинь быстро покорила модный мир. Она даже была музой известного модельера Карла Лагерфельда.
Карьеры супермодели Каре было недостаточно, а потому она начала пробовать себя в актерском искусстве. При этом ей приходилось неоднократно сталкиваться со скептическим отношением режиссеров.
"Мне постоянно приходится доказывать, что я не просто модель, но еще и актриса. Но я так люблю играть, что готова на все и не вижу ничего страшного в том, что иногда мне приходится работать больше и интенсивнее, чем другим", — рассказала Кара.
В честь дня рождения Кары Делевинь "Рамблер" делится подборкой ее самых ярких кинообразов.