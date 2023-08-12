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Ведьма, агент и простая школьница: как супермодель Кара Делевинь преобразилась в кино

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В 2012 году Кара впервые попробовала себя в качестве актрисы. Она исполнила роль княжны Сорокиной в фильме Джо Райта "Анна Каренина" — одноименной экранизации романа Льва Толстого. В жизни Кара Делевинь — настоящая бунтарка, но в этой картине предстала перед зрителями в образе леди. Появление Кары было эпизодическим, но ярким. Многим запомнили чернобровую блондинку с зелеными глазами. 
© Кадр из фильма "Анна Каренина"
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Это дебютная главная роль Кары. В подростковой мелодраме "Бумажные города" супермодель сыграла своенравную школьницу Марго, которая загадочным образом исчезает. Впоследствии она начинает оставлять влюбленному в нее юноше странные послания. Для фильма Каре пришлось сменить свой британский акцент на американский. 
© Кадр из фильма "Бумажные города"
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В фильме "Отряд самоубийц" Делевинь довелось сыграть противницу главных героев — Чародейку. На экране топ-модель выглядит действительно пугающе. Для того чтобы вжиться в роль злой ведьмы, Кара часто слушала "Red Right Hand" Ника Кейва — песню о дьяволе — и много Megadeth.  
© Кадр из фильма "Отряд самоубийц"
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В этом фильме Кара исполнила роль космического агента Лорелин — напарницу главного героя Валериана. Вместе с ним она должна была спасти вселенную от очередной межгалактической беды. В одном из интервью Делевинь отметила, что по характеру она больше похожа на Валериана, чем Лорелин: такая же безрассудная любительница приключений..  
© Кадр из фильма "Валериан и город тысячи планет"

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В фэнтези-сериала Кара сыграла одну из главных ролей — маргинальную фею Виньетт. В интервью Делевинь признавалась, что безумно любит свою героиню и хотела бы перенять многие черты ее характера.  
© Кадр из сериала "Карнивал Роу"
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В романтической драме "Жизнь за год" Делевинь исполнила роль болеющей раком девушки. Специально для этого актриса побрила голову налысо. Менеджеры Кары были категорически против этого решения, однако Делевинь не послушала их. Ей нужно было почувствовать, каково это — остаться без волос. Это помогало сыграть правдоподобнее.  
© Кадр из фильма "Жизнь за год"

    12 августа 1992 года родилась Кара Делевинь. Девушке довелось провести свое детство в богатой аристократической семье, которая была приближена к королевскому двору. Однако желая доказать, что чего-то стоит, творческая Кара решила начать строить карьеру самостоятельно. Благодаря своей необычной для англичанки внешности, бунтарскому нраву и хлещущей через край энергии, Делевинь быстро покорила модный мир. Она даже была музой известного модельера Карла Лагерфельда.

    Карьеры супермодели Каре было недостаточно, а потому она начала пробовать себя в актерском искусстве. При этом ей приходилось неоднократно сталкиваться со скептическим отношением режиссеров.

    "Мне постоянно приходится доказывать, что я не просто модель, но еще и актриса. Но я так люблю играть, что готова на все и не вижу ничего страшного в том, что иногда мне приходится работать больше и интенсивнее, чем другим", — рассказала Кара.

    В честь дня рождения Кары Делевинь "Рамблер" делится подборкой ее самых ярких кинообразов.

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