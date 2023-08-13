Умер актер Владимир Ширапов
Российский актер и режиссер Владимир Ширапов ушел из жизни на 54 году жизни, сообщил депутат Государственной думы Вячеслав Дамдинцурунов.
Дамдинцурунов в Telegram-канале написал, что сегодня ушел из жизни талантливый человек, режиссер, оператор, сценарист, актер, создатель студии широкого формата и возможностей «Yндэр» Владимир Ширапов.
По его словам, Ширапова любили и знали в каждом районе Бурятии, в каждой организации, с которой он сотрудничал, а в ответ он дарил всем уникальные кадры и шедевры видеопроизводства. Депутат отметил, что вся его работа «была с душой, качеством, отзывчивостью и готовностью помочь в любое время дня и ночи».
Дамдинцурунов выразил соболезнования родным, близким и всей республике.
Ширапов родился 1 апреля 1970 года в Улан-Удэ. Получил известность благодаря роли Виктора в социальной драме «Булаг». Также сыграл в комедии «Маньячелло» и снял картину «Дыхание Земли».
Ранее умер актер Андрей Бабенко, который снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».