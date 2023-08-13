Умер актер Владимир Ширапов

По его словам, Ширапова любили и знали в каждом районе Бурятии, в каждой организации, с которой он сотрудничал, а в ответ он дарил всем уникальные кадры и шедевры видеопроизводства. Депутат отметил, что вся его работа «была с душой, качеством, отзывчивостью и готовностью помочь в любое время дня и ночи».