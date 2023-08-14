В 48 лет умер британский актер Саймон Карлайл

На 49-м году жизни скончался Саймон Карлайл, трижды номинированный на BAFTA Scotland Award британский актер, сценарист и продюсер.

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Карлайл, в частности, - создатель сверхпопулярной комедии "По-соседски" (Two Doors Down), которая в конце года заходит на свой седьмой сезон, став, таким образом, одним из самых продолжительных ситкомов ВВС.

Плюс на счету артиста сериалы "Тонкий лед", "Плейхаус", "Неуравновешенные", "Мальчик встречает девочку", "Терри Макинтайр", ряд других. В шоу о похождениях владелицы солярия в Глазго Терри Саймон появляется как актер. А также еще в паре-тройке. Кроме того Карлайл был замечен на озвучке видеоигр.

Про уход перспективного комедиографа рассказала СМИ его агент Аманда Дэвис, купировав причину и иные подробности.