Сыгравшую в «Белоснежке» актрису критикуют за недовольство сюжетом

Сыгравшую в предстоящем ремейке "Белоснежки" актрису Рэйчел Зеглер осудили за то, что она не оценила свою роль, а также обвинили в псевдофеминизме. Об этом сообщает Insider.

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Пользовательница TitTok под ником @cosywithangie заявила, что актриса, которая раскритиковала оригинальный мультик за любовную линию, не понимает феминизм. По словам пользовательницы соцсети, Зеглер своими словами сама не признает, что женщины имеют право добиваться всего, чего хотят.

"Хотеть влюбиться, выйти замуж, сидеть дома, быть мягкой или домохозяйкой - не антифеминизм. Ни одна из этих вещей не делает тебя менее ценной", - считает пользовательница.

Она подчеркнула, что актриса, заявившая о том, что каждая женщина - лидер, ошибается.

"Думать, что женщина менее ценна, потому что она влюбилась или принимает помощь, а не решает свои проблемы с помощью девчонок - вот это не феминизм", - отметила девушка.

Видеоролик с критикой Зеглер, пишет Insider, набрал 1,5 миллиона просмотров. Другое видео с осуждением слов актрисы просмотрели почти 5,1 миллиона раз. Еще в сентябре 2022 года Зеглер признавалась, что сюжет оригинальной "Белоснежки" противоречит современным феминистским ценностям.