Скончался актер Владимир Ширапов

Российский актер и режиссер Владимир Ширапов умер в возрасте 53 лет, сообщил депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов в Telegram.

© Кадр из фильма "Булаг"

Актер получил известность благодаря роли Виктора в социальной драме «Булаг». Он также сыграл в комедии «Маньячелло» и снял фильм «Дыхание Земли».

"Нахожусь в глубоком шоке и искренне сожалею об огромной утрате", — написал он.

13 августа советская актриса театра и кино Лидия Остринская умерла на 57-м году жизни. Причина смерти не сообщалась. Остринская сыграла в таких фильмах, как «Время собирать камни», «Король Данило» и «Секонд-хенд».

10 августа Актриса Белла Ко скончалась в Москве в возрасте 54 лет. Артистка умерла от онкологического заболевания в своей квартире на улице Перерва на юго-востоке столицы.