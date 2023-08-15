"Готова ходить по горящим углям": Дженнифер Лоуренс — о своих ролях

Многие знают Дженнифер Лоуренс по роли Китнисс Эвердин, другие же по Мистик в “Людях Икс” и по Авроре из "Пассажиров".

© Кадр из фильма "Мама!"

Она часто меняет свои амплуа и играет в противоположных жанрах: от блокбастеров и экранизаций до артхауса с Дарреном Аранофски.

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Сегодня актрисе исполняется 33 года, вспоминаем ее лучшие роли вместе.

"Я постоянно пытаюсь доказать что-то самой себе": Дженнифер Лоуренс — о своем актерском пути

Актерский путь

Любимая роль

Главной ролью в карьере Дженнифер можно назвать Ри Долли в фильме “Зимняя кость”. Актриса исполнила роль девушки, которая вынуждена одна заботиться о психически больной матери, сестре и младшем брате. Девушка самостоятельно зарабатывает на хлеб, охотясь на белок и принимая помощь от соседей. Но неожиданно из тюрьмы выходит отец Ри, внеся их дом в качестве залога. Если ее отец не придет в суд, то семье придется жить на улице. Ри придется в одиночку искать отца, пытаясь разговорить своих родственников — наркоторговцев.

Кадр из фильма "Зимняя кость"

За эту роль Лоуренс получила номинацию на “Оскар” и “Золотой глобус”. Сама актриса считает это своей лучшей ролью:

"Меня просто потрясли упорство Ри, ее нежелание сдаваться. Так что я была готова ходить босиком по горящим углям, только бы сняться в этом фильме".

Голодные игры

Для того, чтобы сняться в знаменитой экранизации, Лоуренс сидела на диете и регулярно тренировалась. Она самостоятельно исполняла все трюки и это стоило того — фильм принес ей известность и сделал одной из самых узнаваемых актрис в Голливуде.

Но коллеги актрисы, в частности Лиам Хемсворт подчеркивал, что с Лоуренс довольно сложно работать, ведь она довольно прямолинейная.

"Она определенно одна из лучших актрис из всех, с кем я работал. Она невероятна на съемочной площадке. В лучшем смысле этого слова, она настоящий маньяк. И у нее нет фильтров. Всегда говорит, что захочет. И это заставляет и других избавляться от фильтров".

Однако после "Голодных игр" Дженнифер стала отказываться сниматься без каскадеров. В фильме "Пассажиры" основное внимание сосредоточено на герое Криса Прэтта. Дженнифер поделилась:

"Я не хотела больше этого делать, мне это не нравилось. Я так много жаловалась, что в итоге продюсеры решили отдать все экшн-сцены Крису".