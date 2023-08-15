Марго Робби получит около $50 млн за «Барби»

Феноменальные кассовые сборы «Барби» позволят Марго Робби заработать примерно $50 млн. Эта сумма складывается за исполнение главной роли, а также процента с кассовых сборов уже перешагнувших $1 млрд.

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По данным Variety, режиссер и соавтор сценария Грета Гервиг также, скорее всего, получит дополнительные бонусы из-за огромного успеха фильма.

Робби не только исполнила главную роль, но была одним из главных двигателей всего процесса, так как продюсировала фильм через свою компанию LuckyChap Entertainment.

На данный момент у «Барби» в копилке $1,18 млрд. В перспективе фильм может стать самым кассовым в истории студии Warner Bros., сейчас он уступает только «Гарри Поттеру и Дары смерти: Часть 2».