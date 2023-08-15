Яковлева назвала размер своей пенсии

Актриса Марина Яковлева поделилась информацией о своей пенсии. Ее слова приводит aif.ru.

По словам артистки, размер выплат составляет 50 тысяч рублей. Яковлева не уточнила, хватает ли ей этой суммы для обеспечения своей жизни.

В ее богатой фильмографии более 120 ролей. Она снялась в таких проектах, как "Ералаш", "Раз, два — горе не беда!", "Благие намерения", "Михайло Ломоносов", "После дождичка в четверг", "Цыганское счастье", "Стройбатя", "Ирония судьбы. Продолжение", "Говорит Москва".