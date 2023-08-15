Актриса Зоуи Дешанель объявила о помолвке

Американская актриса Зоуи Дешанель выходит замуж за своего возлюбленного, телеведущего Джонатана Скотта. Об этом сообщает People.

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По данным издания, 45-летний Джонатан Скотт сделал предложение 43-летней Зоуи Дешанель во время семейной поездки в Шотландию. Двое детей актрисы — 8-летняя дочь Элси и 6-летний сын Чарли — также присутствовали во время помолвки.

Вечером 14 августа актриса опубликовала в личном блоге совместный снимок с возлюбленным, сделанным на фоне старинного замка, на котором продемонстрировала подписчикам помолвочное кольцо с тремя крупными бриллиантами.

«Навсегда начинается сейчас», — подписала снимок Зоуи Дешанель.

Поклонники актрисы поздравили ее с важным событием.

«Вы потрясающая пара!», «Будьте всегда счастливы!», «Поздравляю вас!», «Вы такие счастливые! Любите друг друга всегда», «Очень красивое кольцо! Поздравляю!», «Зоуи и Джонатан навсегда! Любви вам!» — написали пользователи в комментариях.