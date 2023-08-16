Самые удачные импровизации актеров

Многие актеры, играя роли тех или иных персонажей, привносят свои особенности героям. Так образы, написанные в сценарии, оживают и становятся ближе к зрителю.

© Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"

Но иногда актеры идут не по задумке режиссера и импровизируют. Многие моменты из культового кино стали такими именно благодаря неожиданным решениям актеров. Рассказываем про самые удачные импровизации.

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“Гарри Поттер и Дары смерти II”

Кадр из фильма " Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II

В эпизоде после Битвы за Хогвартс Волан-де-Морт радостно принимает соратников в свои ряды. Когда главный герой Гарри Поттер повержен, он торжествует. Драко Малфой подходит к Волан-де-Морту, и он обнимает его, дружески похлопывая по плечу.

Змеиным шепотом он говорит, что рад видеть Малфоя в своих рядах. По сценарию Рэйф Файнс (исполнитель роли Волан-де-Морта) должен был просто пройти мимо героя. Объятия были незапланированными, но запомнилась всем фанатам франшизы.

“Бойцовский клуб”

Первая драка, которая случается у бара, стала частичной импровизацией. Герой Эдварда Нортона должен был слегка хлопнуть Брэда Питта по плечу, а в итоге он ударил его в ухо.

Перед этим режиссер фильма Дэвид Финчер попросил Нортона сделать что-то неожиданное, и актер справился с этой задачей. Питт от удивление громко закричал, и герою Нортона пришлось извиняться.

“Пираты Карибского моря”

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"

Джонни Деппа можно считать одним из самых непредсказуемых актеров. В фильмах о пиратах он ни раз импровизировал: знаменитую вальяжную походку Депп придумал самостоятельно.

По мнению актера, именно так ходит человек, который большую часть жизни провел в море. Песня про землю из фильма “Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца”, которую поет Джек, актер придумал сам. Она идеально вписалась в чудаковатый характер героя.

“Сияние”

Режиссер известного триллера Стэнли Кубрик всегда был известен своим перфекционизмом. Он снимал много дублей, стараясь довести сцену до идеала. В сцене “Сияния” Торренс размахивает топором и кричит “А вот и Джонни!”. Эта фраза стала культовой, хотя и не задумывалась изначально Кубриком. В итоговой версии фильма остался этот момент, добавляющий сумасшествия главному герою.

“От заката до рассвета”