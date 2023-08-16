Самые удачные импровизации актеров
Многие актеры, играя роли тех или иных персонажей, привносят свои особенности героям. Так образы, написанные в сценарии, оживают и становятся ближе к зрителю.
Но иногда актеры идут не по задумке режиссера и импровизируют. Многие моменты из культового кино стали такими именно благодаря неожиданным решениям актеров. Рассказываем про самые удачные импровизации.
“Гарри Поттер и Дары смерти II”
В эпизоде после Битвы за Хогвартс Волан-де-Морт радостно принимает соратников в свои ряды. Когда главный герой Гарри Поттер повержен, он торжествует. Драко Малфой подходит к Волан-де-Морту, и он обнимает его, дружески похлопывая по плечу.
Змеиным шепотом он говорит, что рад видеть Малфоя в своих рядах. По сценарию Рэйф Файнс (исполнитель роли Волан-де-Морта) должен был просто пройти мимо героя. Объятия были незапланированными, но запомнилась всем фанатам франшизы.
“Бойцовский клуб”
Первая драка, которая случается у бара, стала частичной импровизацией. Герой Эдварда Нортона должен был слегка хлопнуть Брэда Питта по плечу, а в итоге он ударил его в ухо.
Перед этим режиссер фильма Дэвид Финчер попросил Нортона сделать что-то неожиданное, и актер справился с этой задачей. Питт от удивление громко закричал, и герою Нортона пришлось извиняться.
“Пираты Карибского моря”
Джонни Деппа можно считать одним из самых непредсказуемых актеров. В фильмах о пиратах он ни раз импровизировал: знаменитую вальяжную походку Депп придумал самостоятельно.
По мнению актера, именно так ходит человек, который большую часть жизни провел в море. Песня про землю из фильма “Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца”, которую поет Джек, актер придумал сам. Она идеально вписалась в чудаковатый характер героя.
“Сияние”
Режиссер известного триллера Стэнли Кубрик всегда был известен своим перфекционизмом. Он снимал много дублей, стараясь довести сцену до идеала. В сцене “Сияния” Торренс размахивает топором и кричит “А вот и Джонни!”. Эта фраза стала культовой, хотя и не задумывалась изначально Кубриком. В итоговой версии фильма остался этот момент, добавляющий сумасшествия главному герою.
“От заката до рассвета”
Культовый фильм, в котором снялись Квентин Тарантино, Джордж Клуни и Сальма Хайек, тоже не обошелся без импровизации. Когда герои заходят в бар, и персонаж Хайек начинает танцевать, ставя свою ногу на героя Клуни, она предупреждает его: “Ты будешь моим рабом”. На что герой отвечает: “Нет, спасибо, я уже был женат”. Эта фраза была придумана Клуни, и как нельзя лучше охарактеризовала его героя.