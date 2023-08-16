Скончался актер Даррен Кент из "Игры престолов"
Британский актер Даррен Кент, известный по роли в "Игре престолов", скончался в возрасте 36 лет. Об этом сообщает агентство Carey Dodd Associates, с которым сотрудничал мужчина.
Отмечается, что актера не стало в пятницу, 11 августа. Он умер в окружении родителей и своего лучшего друга. Актер страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.
"Во время болезни с ним всегда находились рядом близкие родственники, окружая его заботой и любовью. В этот нелегкий период наши мысли направлены к его семье", — говорится в заявлении компании.
Даррен Кент прославился благодаря своей роли в сериале "Игра престолов", где он снялся в четвертом сезоне. В одном из эпизодов Кент сыграл роль пастуха. Также он снялся в других востребованных проектах: "Подземелья и драконы: Честь среди воров", "Отверженные" и "Жители Ист-Энда".