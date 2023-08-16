Скончался актер Даррен Кент из "Игры престолов"

Британский актер Даррен Кент, известный по роли в "Игре престолов", скончался в возрасте 36 лет. Об этом сообщает агентство Carey Dodd Associates, с которым сотрудничал мужчина.

© Кадр из сериала "Игра престолов"

Отмечается, что актера не стало в пятницу, 11 августа. Он умер в окружении родителей и своего лучшего друга. Актер страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.

"Во время болезни с ним всегда находились рядом близкие родственники, окружая его заботой и любовью. В этот нелегкий период наши мысли направлены к его семье", — говорится в заявлении компании.