Актер Киллиан Мерфи, который сыграл главную роль в фильме "Оппенгеймер", заявил, что хотел бы сняться в другом фильме Кристофера Нолана. Об этом сообщает Variety.

По словам актера, он бы хотел сыграть в фильме "Интерстеллар". Он вспомнил, как смотрел его в кинотеатре и картина вызвала у Мерфи множество эмоций.

"Он просто разбил мне сердце", — рассказал актер.

Также Мерфи добавил, что любит смотреть фильмы Нолана, где он не снимался. Потому что в таком случае он не анализирует себя и свою внешность, а также не переживает из-за размера ушей.

Звезда отметил, что считает правильным подбор актеров в "Интерстелларе" и уверен, что все они прекрасно справились с задачей.