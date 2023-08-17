80 лет Роберту Де Ниро

Знаменитому американскому актеру, режиссеру и продюсеру Роберту Де Ниро 17 августа исполняется 80 лет. За свою 60-летнюю актерскую карьеру Де Ниро снялся более чем в 130 кинокартинах.

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Впервые актер сыграл в 1963 году в фильме режиссера Брайана Де Пальмы "Свадебная вечеринка". А последние картины с его участием - "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе и "Уикенд с батей" Лоры Террузо вышли на экраны в этом году.

Актер получил десятки различных наград. В их числе два "Оскара". Первый из них Де Ниро получил в 1974 году за исполнение мужской роли второго плана в фильме "Крестный отец 2". Второй - в 1980 году за главную мужскую роль в фильме "Бешеный бык".