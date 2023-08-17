Асмус нырнула в грязную реку и пожаловалась на «мерзопакость»

Актриса Кристина Асмус рассказала в соцсетях, как на съемках фильма "Обе две" ей пришлось нырять в грязную реку.

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"Двадцать раз подряд я ныряла в холодную реку на съемках. Вечером, в одной майке. Ныряла глубоко, в кадре захлебываясь водой. А водичка знатная была – грязная, вся в тине. И перед каждым дублем я разгребала руками водоросли и всякую мерзопакость", - отметила Асмус.

Она добавила, что рядом с рекой была табличка "Купаться запрещено". К тому же, шоураннеры проекта даже не проверили дно реки. Однако Асмус выразила надежду, что с ее кожей все будет в порядке несмотря на плавание в грязной воде.

Кристина Асмус часто демонстрирует фигуру в соцсетях. Артистка не раз признавалась, что быстро поправляется, если не следит за питанием. Асмус не ест сладкое и мучное, также она пьет не менее двух литров воды в день. Звезда "Интернов" весит 45 кг при росте 164 см. Она носит размер XS.