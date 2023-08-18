Куда после сериала «Счастливы вместе» пропала Дарья Сагалова

Актриса Дарья Сагалова обрела популярность после выхода сериала «Счастливы вместе», где сыграла роль Светы Букиной. Почему артистка перестала сниматься в кино, за кого вышла замуж и чем занимается?

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Пик популярности Дарьи Сагаловой пришелся на 2008 год, когда она выиграла проект «Танцы со звездами» и стала самой сексуальной девушкой года по версии журнала Maxim. В 2009 году актриса окончила Московский государственный университет культуры и искусств с красным дипломом.

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До 2013 года она продолжала сниматься в сериале «Счастливы вместе». После завершения ситкома появилась в фильмах «Одиночество любви», «Право на любовь», «Клуб гоу-гоу», «Волчица», «Ночные сестры», «Идеальный брак» и «Тайный город». Последняя ее роль — в фильме «Улетный экипаж», который вышел на экраны в 2018 году. Артистка рассказала на YouTube-шоу «ОТЦЫФРОВКА», что образ Светы Букиной мешал ее карьере.

«В профессии не давали шанса, уже составив априори какое-то мнение обо мне, ориентируясь на образ Светы. Было сложно. Но, когда я начинала играть что-то другое, люди удивлялись. После каких-то новых ролей, личного общения люди всегда говорили: ты совсем другой человек, как ты могла играть такую героиню, как Света», — сообщила она.

Что известно о личной жизни Сагаловой

Сагалова в 2011 году вышла замуж за предпринимателя Константина Масленникова. Торжество держалось в секрете даже от коллег по работе. Вскоре после свадьбы у пары родилась дочь Елизавета. В 2015 и 2019 годах актриса родила еще двух дочерей — Стефанию и Милославу.

«У нас в семье есть четкие разграничения. Моя забота — это дом. Также на мне лежит ответственность за девочек — учеба, занятия, одежда, еда. Константин решает мужские вопросы — в основном, конечно, финансовые. Но и подгузники менять он тоже умеет. Часто подсобляет мне», — рассказала она StarHit.

Артистка считает, что женское счастье заключается в семье. В интервью РИАМО она призналась, что не боится потерять роли в кино и театре.

«На первое место я ставлю семью — не боюсь потерять свою востребованность у зрителей. Если это твое, то от тебя не уйдет. Я очень люблю профессию, своего зрителя, но семью и детей я люблю больше. В гонке за тем, чтобы быть всегда на виду и на слуху, можно потерять семью, а она куда важнее», — заявила актриса.

Чем сейчас занимается Дарья Сагалова

Дарья Сагалова открыла в Подольске свою школу танцев, однако преподаванием там занимаются нанятые профессионалы. После рождения троих детей она вернулась в актерскую профессию. Актриса сообщила «Вечерней Москве», что ей уже поступают предложения от режиссеров.

«Меня часто приглашают на пробы, зовут на роли в кино. Единственное, у меня появилась какая-то неуверенность. Ведь когда ты каждый день в кадре, уже точно знаешь, как выглядишь со стороны. А сейчас я начала тревожить себя мыслями о том, что где-то переиграла, а где-то, наоборот, не доиграла. Не знаю, может, это из-за того, что я стала взрослее. И, кстати, я начала понимать, что разучилась смешить людей», — сказала артистка.

Сейчас она готовится к съемкам в продолжении сериала «Счастливы вместе», которое выйдет под названием «Букины». Дарья Сагалова согласилась вернуться к роли блондинки.