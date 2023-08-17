Умер народный артист Грузии Георгий Харабадзе

Народный артист Грузии Георгий (Гоги) Харабадзе умер в возрасте 81 года, сообщила в соцсетях пресс-служба Национального театра им. Шота Руставели.

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«Для Национального театра им. Руставели большой болью стала кончина народного артиста Грузии Гоги Харабадзе», – отметили в театре.

Харабадзе родился в Тбилиси в 1942 году. Он является выпускником актерского факультета Тбилисского театрального институт и на протяжении многих лет служил в театре имени Руставели.

Помимо театральных ролей актер воплотил немало образов и на киноэкране, сыграв в фильмах «Житие Дон Кихота и Санчо», «Освобождение: Битва за Берлин» и других.