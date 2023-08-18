Почему Киллиан Мерфи стесняется своих гонораров

Одной из главных кинозвезд 2023 году по праву можно назвать Киллиана Мерфи, исполнившего главную роль в байопике Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

© Кадр из фильма "Оппенгеймер"

Актер, наибольшую популярность которому принес сериал "Острые козырьки", и раньше снимался в крупных картинах. Например, в фильмах "Темный рыцарь" и "Начало". И тем не менее "Оппенгеймер" стал для Мерфи триумфом и в разы повысил его узнаваемость.

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В отличие от многих звезд Мерфи предпочитает вести тихую жизнь и даже стесняется своих баснословных гонораров. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Киллиан никогда не мечтал о славе актера. В юношестве будущую звезду увлекала музыка: он мог проводить сутки напролет, играя на гитаре и сочиняя песни. Вместе со своим младшим братом Паиди Мерфи даже основал группу, и спустя время музыкальная компания предложила им контракт на пять альбомов. Однако поскольку Паиди еще был несовершеннолетним, контракт за него должны были подписать родители – вот только они отказали сыновьям.

Годами позже в интервью Мерфи признавался, что рад такому исходу событий. Артист убежден, что музыкальный бизнес слишком жесток, и они с братом быстро бы устали от него.

После школы Киллиан поступил на юридический факультет, откуда вскоре вылетел, потому что почти не посещал занятия. Мерфи куда больше увлекал театр, где он и начал вскоре играть. Так и началась его актерская карьера.

Едва ли Мерфи в те годы мог подумать, что станет знаменитым на весь мир артистом. Впрочем, он и сейчас относится к своей славе скептически. Актер старается проявлять дружелюбие по отношению к фанатам, но терпеть не может, когда его фотографируют – Мерфи убежден, что это вторжение в его личное пространство.

Высокие гонорары также смущают актера. В одном из интервью Киллиан отметил: он рад, что способен зарабатывать большие деньги, но ему не нравится, что представители куда более важных профессий – врачи, учителя, медсестры – зарабатывают в разы меньше. Мерфи назвал это несправедливостью.