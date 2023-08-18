Милли Бобби Браун отказалась от соцсетей ради психического здоровья

19-летняя английская актриса Милли Бобби Браун ограничила использование социальных сетей ради ментального здоровья и передала их ведение своим сотрудникам. Об этом она рассказала в интервью Woman Wear Daily.

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Браун призналась, что ей гораздо больше нравится жить без приложений социальных сетей в телефоне.

«Я просто чувствовала больше уверенности, свободы и независимости», — сказала актриса.

Звезда сериала «Очень странные дела» подчеркнула, что отстраненность от соцсетей не означает, что она не видит в них ничего хорошего.