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Умер актер из боевиков Ментор Ба

Ушел из жизни Ментор Ба, обозначенный порталом SeneWeb как "один из величайших сенегальских артистов".

Умер актер из боевиков Ментор Ба
© Российская Газета

Ма, носитель чрезвычайно фактурной внешности, в первую очередь был известен по главной роли в сериале "Золотой" и одной из главных, Минуты, - в важнейшем боевике "Салум", том самом, который "Однажды в… Африке".

Ба скончался в Рюфиске на Зеленом мысе. Как добавил источник, "близкий к семье" Ментора, причиной смерти актера стала некая болезнь.

В комментариях - масса соболезнований, поклонники отмечают, что, несмотря на звездный статус, Ба отличался скромностью, был "прост, щедр, дружелюбен".