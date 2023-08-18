Названа причина смерти звезды "Рабыни Изауры" Леи Гарсии

Названа официальная причина смерти бразильской актрисы кино, театра и ТВ Леи Гарсии.

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Напомним, 90-летняя артистка скончалась, прибыв на фестиваль в Грамаду, где собиралась получить награду за вклад в киноиндустрию своей страны - умерла она буквально за несколько часов до церемонии. В результате приз был вручен посмертно.

Как уточнено g1, Гарсиа, все же успевшая пройти по красной дорожке смотра, ночью почувствовала себя плохо, из отеля, где остановилась, была экстренно доставлена в больницу, но, согласно информации канала, скончалась до приезда в госпиталь. Причиной стала остановка сердца.

Почетный трофей получил сын актрисы Марсело, сопровождавший ее в поездке, а вся программа фестиваля была пересмотрена с учетом печального инцидента.