Названа причина смерти звезды "Рабыни Изауры" Леи Гарсии
Названа официальная причина смерти бразильской актрисы кино, театра и ТВ Леи Гарсии.
Напомним, 90-летняя артистка скончалась, прибыв на фестиваль в Грамаду, где собиралась получить награду за вклад в киноиндустрию своей страны - умерла она буквально за несколько часов до церемонии. В результате приз был вручен посмертно.
Как уточнено g1, Гарсиа, все же успевшая пройти по красной дорожке смотра, ночью почувствовала себя плохо, из отеля, где остановилась, была экстренно доставлена в больницу, но, согласно информации канала, скончалась до приезда в госпиталь. Причиной стала остановка сердца.
Почетный трофей получил сын актрисы Марсело, сопровождавший ее в поездке, а вся программа фестиваля была пересмотрена с учетом печального инцидента.
На счету артистки, в некрологах обозначенной как "эталон бразильских экранов и сцены", - более ста ролей. Помимо "Изауры", это теленовеллы "Клон" и "Жестокий ангел", драма "Черная богиня", вероломно закрытый после трех сезонов американо-норвежский "Лиллехаммер" и "Черный Орфей" 1959 года, взявший "Оскар" и "Золотой глобус". В "Орфее", ставшим для актрисы экранным дебютом, она сыграла танцовщицу Серафину, получив за свой образ номинацию в Каннах - за лучшую женскую роль.