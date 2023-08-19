Как сейчас выглядит Мэттью Перри

Американский актер Мэттью Перри прославился благодаря роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья". С момента премьеры первого сезона прошло 29 лет, Перри исполняется 54 года. В галерее "Рамблера" — то, как он выглядит сейчас.

Актер родился в американском городе Уильямстаун, его мать была журналистом, а отец актером и моделью. В детстве он жил в Оттаве, но подростком уехал в Лос-Анджелес, чтобы строить карьеру в кино. После окончания местной школы он начал сниматься в различных фильмах и сериалах, но настоящую известность ему принесли "Друзья". Спустя восемь лет после премьеры он зарабатывал 1 миллион долларов за эпизод, что помогло ему заработать состояние. После этого актерская карьера продолжилась.

В 35 лет он дебютировал как режиссер, но продолжал зарабатывать на жизнь, снимаясь в фильмах. Постепенно он развивался во всех направлениях, работая продюсером и режиссером.

В последний раз в большом кино он появлялся в 2017 году в картине "Клан Кеннеди: После Камелота". С тех пор он лишь снялся в спецэпизоде сериала "Друзья", все остальное время он проводит по другую сторону камеры. И это принесло ему значительный успех: на момент 2018 года его состояние оценивалось в 80 миллионов долларов.