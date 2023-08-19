Звезда «Проклятия монахини» подала в суд на Warner Bros.

Исполнительница роли монахини-демона Валак в популярных хоррор-фильмах «Заклятие-2» и «Проклятие монахини» Бонни Ааронс подала в суд на студию Warner Bros. Pictures. Об этом в субботу, 19 августа, сообщило издание ComicBook.

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Актриса считает, что студия скрыла прибыль, которую ее образ принес киноконцерну. По мнению Ааронс, Warner Bros., ее дочерняя компания New Line Cinema и Scope Productions не выполнили условия контракта и не выплатили долю доходов от продажи товаров, отсылающих к ее образу в «Проклятии монахини».

Всего за съемки в фильме Ааронс получила 71,5 тысячи долларов и бонус в размере 175 тысяч за кассовый успех фильма, собравшего в прокате свыше 365 миллионов долларов.

Бонни Ааронс также снялась в сиквеле «Проклятие монахини — 2», премьера которого состоится 8 сентября 2023 года, говорится в статье.

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