Умерла актриса Энджи Ферро

В списке артистки, неоднократно становившейся лауреатом премий, - порядка ста проектов. Среди них - "Дурной глаз", премьера которого прошла в России в прошлом году, главная роль в драме "Лола Инга", "Процесс", "Шепот" , "Роберта", "Зум-зум, Супермен!", "Сантьяго!", "Внезапная смерть" .

Актриса скончалась днем 17 августа. Об этом передает The Manila Times со ссылкой на подтверждение внучки Ферро Лорели. Причина и обстоятельства на данный момент не озвучены.

При этом издание напомнило, что звезда перенесла инсульт, а в середине прошлого года была госпитализирована "после незначительного инцидента", об этом сообщала ее кинокомпания Sine Olivia Pilipinas. Кроме того, была информация, что с мая 2022-го Ферро "находится в критическом состоянии" и ее семье требуется финансовая помощь.