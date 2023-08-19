Куда пропал Валя из «Универа»

Александр Мартынов прославился благодаря сериалу «Универ. Новая общага», где он исполнил роль Валентина Будейко. Несмотря на популярность ситкома, сейчас артиста редко можно увидеть в кино. Куда пропал актер и в каких проектах он задействован?

© Кадр из сериала "Универ. Новая общага"

Чем известен Александр Мартынов

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Александр Мартынов — актер театра и кино. На протяжении долгих лет он служил в петербургском театре «Буфф», однако, пройдя кастинг в сериал «Универ. Новая общага», уволился из него и вместе с семьей переехал в Москву. Именно роль ботаника Вали в проекте сделала его известным. Но после завершения сериала он, как и многие артисты, сыгравшие в ситкоме, столкнулся с «проклятием» жанра — его не звали в другие фильмы. Из-за этого актер даже сменил фамилию, решив таким образом начать все сначала.

«Я сменил фамилию Стекольникова на Мартынова, поскольку это — родовая фамилия. Изначально это не было сделано для карьеры, но моя жизнь действительно изменилась. И не только в плане актерской карьеры. Я, например, пошел получать второе высшее образование: учусь на семейного психолога. Мне всегда это было интересно», — рассказывал он в интервью Светлане Баласанян.

Чем Александр Мартынов занимается сейчас

Александр Мартынов после смены фамилии решил также освоить новую специальность — он учится на психолога. Сейчас он редко снимается в кино, однако задействован во многих спектаклях. При этом Мартынов отмечал, что профессия актера — кардинальна и драматична.

«Профессия актера кардинальна и драматична. Сейчас роли чаще отдают блогерам, не имеющим актерского образования, поскольку у них много подписчиков, у них есть большая аудитория, за ними следят. Например, недавно я снимался в проекте, где блогер Давид Манукян (Дава) получил главную роль. А я там был в эпизоде», — жаловался звезда «Универа».

Мартынов также признавался, что мечтал покорить Голливуд. Он хотел переехать в США вместе с женой и тремя детьми, но на данный момент понял, что это слишком затратно.

«Я мечтал покорить Голливуд, активно учил английский. Я хотел увидеть на деле высшую школу кинопроизводства. Но пока не получилось. У меня жена, трое детей. Слишком затратно переезжать», — объяснял артист.