Умер актер из "За двумя зайцами" Валерий Рябков

19 августа ушел из жизни Валерий Рябков, советский и российский актер. Об этом сообщили в пресс-службе ТБДТ, Тюменского Большого драматического театра, где артист служил без малого полвека.

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"Тюменский Большой драматический театр потерял одного из своих старейших актеров", - отмечено в некрологе.

Валерий Алексеевич Рябков родился 19 июля 1949 года и в следующем году его ждали два юбилея - 75 лет со дня рождения и 50 лет на сцене Тюменского драматического, "на первой и единственной сцене всей его жизни".

13 сентября 1974 года Валерий Рябков был принят на работу в Тюменский облдрамтеатр на должность помощника режиссера, а с 1978-го, после окончания Тюменского училища искусств, в трудовой книжке Валерия Алексеевича появилась запись "считать артистом театра с исполнением обязанностей помрежа".

Коллеги запомнят артиста как настоящего мастера, огромной души человека, заботливого товарища, честного и порядочного. Он был истинным примером для молодого поколения актеров.