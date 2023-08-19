Умер актер из "За двумя зайцами" Валерий Рябков
19 августа ушел из жизни Валерий Рябков, советский и российский актер. Об этом сообщили в пресс-службе ТБДТ, Тюменского Большого драматического театра, где артист служил без малого полвека.
"Тюменский Большой драматический театр потерял одного из своих старейших актеров", - отмечено в некрологе.
Валерий Алексеевич Рябков родился 19 июля 1949 года и в следующем году его ждали два юбилея - 75 лет со дня рождения и 50 лет на сцене Тюменского драматического, "на первой и единственной сцене всей его жизни".
13 сентября 1974 года Валерий Рябков был принят на работу в Тюменский облдрамтеатр на должность помощника режиссера, а с 1978-го, после окончания Тюменского училища искусств, в трудовой книжке Валерия Алексеевича появилась запись "считать артистом театра с исполнением обязанностей помрежа".
На его актерском счету - "Три товарища" Ремарка, "С любимыми не расставайтесь", "Доходное место", "Ревизор", "За двумя зайцами" и другие.
Коллеги запомнят артиста как настоящего мастера, огромной души человека, заботливого товарища, честного и порядочного. Он был истинным примером для молодого поколения актеров.
Прощание и гражданская панихида пройдут в Тюменском драматическом театре. О точных дате и времени будет сообщено дополнительно. Похоронят актера в Тюмени - на Червишевском кладбище.