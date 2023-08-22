Актер не смог посмотреть фильм со своим участием из-за возраста

В сложную ситуацию попал молодой индийский актер и телеведущий Аруш Варма - артист не смог посмотреть фильм, где сыграл одну из важных ролей, школьника Вивека.

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Речь про комедию с Акшаем Кумаров "О, Господи 2" (OMG 2) - припозднившееся продолжение комедийного фэнтези 2012 года.

В сиквеле содержатся в большом количество вольности, игривости и некоторые ситуации, которые можно трактовать как скабрезность. Проще сказать, Аруш, у которого роль сына главного героя, ставшего катализатором событий, слишком юн, чтобы смотреть такое.

Как поясняет India Today, CBFC, индийский центральный орган сертификации кинопродукции, присвоил ленте рейтинг А. То есть - только для зрителей 18+.

По словам артиста, ситуация это "взбесила", поскольку картина - это дебютный большой проект.