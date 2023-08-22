Как выглядят дублеры знаменитых актеров

Во многих фильмах, особенно в экшен-картинах, тяжело обойтись без дублеров. Обычно они заменяют актеров, когда нужно выполнить сложный трюк, поучаствовать в сцене боя или автомобильной гонке. Дублеров стараются подбирать максимально похожими на исполнителей главных ролей.

Иногда зрители буквально не могут отличить актеров и их дублеров друг от друга. "Они как две капли воды", — порой шутят в интернете. Дублеры часто остаются в тени, но некоторые все же получают свою минуту славы.

Так, например, случилось с Лю Яси — дублером китайской актрисы Лю Ифэй, исполнившей главную роль в фильме "Мулан" 2020 года. Выложив свои фотографии в образе Мулан, Лю Яси буквально влюбила в себя тысячи людей. Некоторые даже отметили, что именно ей стоило сыграть в ленте Disney.

"Намного симпатичнее, чем актриса главной роли", — писали о ней пользователи в социальных сетях.

Без фанатского внимания не осталась и дублерша Марго Робби — Ингрид Кляйнинг. Ее лицо нельзя увидеть на экране, однако многие поклонники комиксов знают имя Ингрид и даже фолловят ее в социальных сетях. Кроме того, многие актеры поддерживают со своими дублерами не только рабочие, но и дружеские отношения. Крис Хемсворт прекрасно общается со своим дублером Бобби Холландом вне съемок.