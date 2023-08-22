$94.14+0.74102.57+1.09

Как выглядят дублеры знаменитых актеров

Slide 1 of 11
1/9
Актриса Лю Ифэй вместе со своим дублером Лю Яси на съемках фильма "Мулан".  
© Соцсети
2/9
Крис Хемсворт и второй Тор — его дублер Бобби Холланд.  
© Соцсети
3/9
Том Харди и его дублер Джейкоб Томури на съемках "Безумного Макса".  
© Соцсети
4/9
Киану Ривз позирует вместе со своим дублером Маком Куром на съемках "Джона Уика".  
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/9
Очаровательные Харли Квинн — Марго Робби и ее дублер Ингрид Кляйниг.  
© Соцсети
6/9
Капитана Джека Воробья много не бывает. На фото Джонни Депп вместе со своим дублером Тони Анджелотти.  
© Соцсети
7/9
Зрители уже давно знают, что Человеков-пауков — огромное множество. На фото Эндрю Гарфилд стоит рядом с дублером Уильямом Спенсером.  
© Соцсети
8/9
Леа Сейду вместе с дублером Джемитой Самаррой позируют в платьях на съемках одной из частей фильмов о Джеймсе Бонде — "007: Спектр".  
© Соцсети
9/9
Александр Скарсгард и его дублер Марк Слотер на съемках фильма "Тарзан. Легенда".  
© Соцсети

    Во многих фильмах, особенно в экшен-картинах, тяжело обойтись без дублеров. Обычно они заменяют актеров, когда нужно выполнить сложный трюк, поучаствовать в сцене боя или автомобильной гонке. Дублеров стараются подбирать максимально похожими на исполнителей главных ролей.

    Иногда зрители буквально не могут отличить актеров и их дублеров друг от друга. "Они как две капли воды", — порой шутят в интернете. Дублеры часто остаются в тени, но некоторые все же получают свою минуту славы.

    Так, например, случилось с Лю Яси — дублером китайской актрисы Лю Ифэй, исполнившей главную роль в фильме "Мулан" 2020 года. Выложив свои фотографии в образе Мулан, Лю Яси буквально влюбила в себя тысячи людей. Некоторые даже отметили, что именно ей стоило сыграть в ленте Disney.

    "Намного симпатичнее, чем актриса главной роли", — писали о ней пользователи в социальных сетях.

    Актеры, которые взбесили зрителей своим новым амплуа

    Без фанатского внимания не осталась и дублерша Марго Робби — Ингрид Кляйнинг. Ее лицо нельзя увидеть на экране, однако многие поклонники комиксов знают имя Ингрид и даже фолловят ее в социальных сетях. Кроме того, многие актеры поддерживают со своими дублерами не только рабочие, но и дружеские отношения. Крис Хемсворт прекрасно общается со своим дублером Бобби Холландом вне съемок.

    "Рамблер" собрал галерею снимков актеров с их дублерами. Можете увидеть, как они похожи.

    Рамблер: главные новости