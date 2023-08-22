Сергей Гармаш раскрыл несколько своих секретов

Народный артист России Сергей Гармаш 1 сентября отметит юбилей. Актеру, за плечами которого более 200 ролей, исполнится 65 лет.

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На творческой встрече в пресс-центре МИА "Россия сегодня" артист рассказал о своей нелюбви к шумным праздникам, открыл секрет, почему до сих пор не зарегистрировался в социальных сетях, и приоткрыл завесу тайны вокруг планов.

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По словам Сергея Гармаша, шумные вечеринки и большие застолья он не устраивает, поэтому никаких серьезных планов к грядущей круглой дате у него нет.

"Когда-то мне нравились застолья. Особенно в молодости, во времена студенчества. А сейчас - уже совсем не то, хотя и столы накрыты богаче, продукты дороже, и скатерти ярче… Я очень неловко чувствую себя, сидя во главе стола", - поделился Гармаш.

Однако, по воспоминаниям актера, лучшие праздники были тогда, когда день рождения выпадал на съемочный период.

"Это были настоящие дни рождения, потому что вокруг тебя небольшая группа людей, которая на эти несколько недель или месяцев, становится твоей семьей", - признался артист.

Также Сергей Гармаш рассказал и о том, каково ему было в детстве отмечать день рождения в первый день учебы.

"В детстве я был уверен, что родители специально так придумали, что у меня день рождения 1 сентября, - рассказал актер. - У меня было много друзей, отмечавших день рождения летом. Это было прекрасно! Мы ели мороженое, веселились, а я знал, что первого сентября мне нужно идти в школу, а не отмечать день рождения. Но потом, уже в студенческие годы, это наоборот стало прекрасно! Ведь учебный год начинался с хорошего, веселого студенческого застолья".

Говорить о подарках Сергей Гармаш отказался. Актер признался, что знает многих, кто заранее составляет списки желанных презентов, но сам никогда и ни от кого не ждет сюрпризов. Однако все же об одном, очень ценном подарке, народный артист рассказал.

"Говорят, что дарить подарки заранее нельзя. Но вначале этого года мне сделали, я бы сказал, эксклюзивный подарок, - сказал Гармаш. - На экраны вышел фильм "Чебурашка", где я играю главную роль. Недавно я возвращался с творческой встречи, остановился на заправке. И там меня увидела маленькая девочка, стоявшая возле кассы вместе с мамой. Девочка на всю заправку закричала: "Мама, смотри! Гена!" Что может быть лучше этого?"

Разумеется, исполнителя роли Гены не могли не спросить о том, готовится ли продолжение картины. Сергей Гармаш ответил уклончиво, напомнив, что детали контракта могут не позволять ему разглашать корпоративные тайны, однако признал, что прямо сейчас авторы "Чебурашки" активно работают над сценарием продолжения картины.

"Пишут очень старательно, пишут долго, и молодцы, что так делают. Но "Чебурашка" в формате короткого метра появится гораздо раньше, чем какое-то продолжение", - сказал артист, намекая на скорый выход короткометражной картины о любимом миллионами герое.

На творческой встрече прозвучала и неприятная новость для всех поклонников артиста: Сергея Гармаша нельзя добавить в друзья ни в одной социальной сети, ведь актер там попросту не зарегистрирован.

"Тратить свою жизнь социальные сети могут только те, кому это нужно для работы, - считает Гармаш. - В наше время появилось столько информации, что никому не хватит времени все это узнать, прочитать, осмыслить, а социальные сети только отнимают время. Я вообще не считаю, что социальные сети нужны для общения или обучения. На всех творческих встречах стараюсь объяснить ребятам, что важно черпать информацию из книг, а не из Интернета!"

В завершении встречи актера спросили: в чем же секрет молодости? И почти 65-летний актер, сохранивший, однако, и яркий творческий запал, ответил так: