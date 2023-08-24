Данил Чащин: "Не стесняюсь цитировать других"

Мы продолжаем рубрику «Взлетная полоса», где знакомим читателей с яркими молодыми талантами. Недавно с успехом прошел сериал «Райцентр», ставший дебютом молодого театрального режиссера Данила Чащина в киноиндустрии, а сейчас он уже готовит новую премьеру в Театре Наций. Спектакль «Последнее лето» будет о том, как русская интеллигенция переживала последний год перед революцией в Куоккале — излюбленном месте для загородного отдыха.

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Данил Чащин — молодой театральный режиссер. Его всегда интересовала современность — для постановки он выбирал новые пьесы, а когда работал с классикой, переносил действие произведений в наши дни. Но сейчас для своей новой постановки он выбрал пьесу, где временем действия стал Серебряный век.

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В центре сюжета спектакля «Последнее лето » — семья офицера, отдыхающая на даче в Куоккале. В предреволюционное время они рефлексируют, философствуют, обсуждают поэзию и, охваченные предчувствием грядущей трагедии, пытаются узнать свою судьбу, гадая на картах. Корреспондент «ВМ» поговорила с Данилом Чащиным о взаимодействии театра и кино, его успешном дебюте в качестве режиссера сериала «Райцентр» и о популярности многосерийных кинопроектов у аудитории.

— Данил, вы чаще обращались к современным произведениям, а когда ставили пьесу Островского «Красавец мужчина», сделали это в современной эстетике. Но в «Последнем лете» сохранили атмосферу того периода, 1916 года...

— Да, на этот раз я не перенес действие в современность, потому что мне было важно понять предлагаемые обстоятельства и именно этих персонажей, потому что их больше нет, это уходящая натура. Спектакль ставится по современной пьесе кинодраматурга Анны Козловой, но при этом она очень чеховская по настроению и атмосфере. У меня самого нет ощущения, что я инсценирую материал, написанный в наши дни, — мне кажется, он будто был создан в начале ХХ века. Но при этом текст попадает в сегодняшний нерв! Это произведение о том, как существовал и закончился Серебряный век. История просто вытеснила героев нашего спектакля — пришел другой мир. При этом все они живы в памяти главного героя, Ники (Вениамин Смехов).

В 1916 году этот персонаж был ребенком, а вспоминает он те события уже пожилым человеком. Все, что мы видим на сцене, — его попытка «подманить» счастливое время.

— Сложно было изучить все подробности быта?

— Я до сих пор этим занимаюсь, смотрю фильмы, в том числе документальные. Мне кажется, нам еще есть над чем работать, и это правда сложно. Артисты надевают исторические костюмы, но пока все равно есть ощущение, что мы только приближаемся к тому, чтобы понять характеры, манеры людей того времени. Например, у наших героев была прислуга — и сейчас мы стараемся осознать, как из-за этого менялось их поведение.

Но все равно театр — это условность. В нашем случае как раз из-за того, что события показаны через воспоминания. Дело в том, что человек всегда все запоминает отрывочно, наше восприятие имеет определенный ракурс. Поэтому и мы не стремимся документально воссоздать всю обстановку, допускаем некую условность.

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Например, вместо собаки, которая жила в семье, у нас пустая цепь, которая бьется об пол, потому что Ники помнит, «как цепь стучала и Бомбей радовался приезду хозяев».

— Для того чтобы почувствовать атмосферу, вы ездили в Репино (в 1948 году поселок Куоккала был переименован в Репино, — прим. «ВМ»). Что дала эта поездка?

— Прежде всего, погружение в то время — экскурсовод рассказал нам, как был устроен быт, чем занимались гости дач, кто именно там отдыхал и жил. К сожалению, очень мало что сохранилось из архитектурных построек — какие-то из усадеб были уничтожены в революцию, какие-то в Великую Отечественную войну, когда здания разбирали на бревна и топили ими печки.

Сейчас на тех местах поставили современные ларьки, а нетронутой осталась только природа, и она по-прежнему прекрасна.

Герои нашего спектакля — не реальные исторические личности, но такие люди могли бы жить в Куоккале в действительности. Кроме того, сюда приезжали и те, кого они упоминают в своих разговорах, — Маяковский, Есенин, Бунин, Репин... Благодаря местным пейзажам рождались их великие стихи, картины и другие произведения искусства. А еще мы были на берегу Финского залива.

Нам ценно было именно ощущение, которое на актерском языке называется «зазерниться» — когда каждый артист ищет зерно своей роли. Сказать, что конкретно это дало нашему спектаклю, невозможно, у каждого свое восприятие.

Для меня это было соприкосновение с прошлым, похожее на спиритический сеанс, который есть и в спектакле, когда герои общаются с духами. Как и они, я думал, что могли бы представлять, видеть наши герои в тех местах.

— Я знаю, что в спектакле имеет огромное значение поэзия. Почему именно этот вид искусства в центре внимания?

— В то время действительно читали много стихов, были популярны сборники поэзии, устраивали поэтические вечера. У нас есть сцена, где герои читают стихи вслух все вместе, и мы слышим, как в семье офицера домочадцы беседуют, анализируют и сопоставляют разные произведения, и вообще насколько глубоко они вникают в культурный контекст эпохи! Так сложилось, что судьба многих поэтов Серебряного века закончилась трагически, только никто из наших персонажей в 1916 году этого не знает, а лишь предполагает и предчувствует.

Они решили сделать расклад на картах Таро и нагадали, что у каждого автора, которого читали, судьба будет печальна. Персонажи не могут предположить, что произойдет, но мы уже знаем, что в 1917 году будет революция: кто-то покинет Родину, а кого-то расстреляют...

— Вы упомянули гадание на Таро. В Серебряном веке увлечение мистикой было очень популярно. Сейчас, я заметила, что часто в сериалах, спектаклях и фильмах тоже встречается что-то волшебное, какие-то сверхъестественные силы...

— Мне кажется, в переломные времена хочется как-то приручить хаос и найти объяснение происходящему. Недавно увидел картинку с надписью: «Какое счастливое было время, когда непонятны были только тексты современных песен ». А сейчас непонятно вообще все! Таро же может создать иллюзию, что все происходит неслучайно и во всем есть своя закономерность. Все эти гадания утешают людей, как будто и на самом деле нами правит только судьба.

— Сами не обращались к таким практикам?

— Я ко всем гаданиям отношусь очень иронично, но, чтобы понять героев пьесы, тоже сходил к тарологу. И несмотря на мой скептицизм, то, что мне нагадали, все равно во мне живет, я про это думаю, существую с этими мыслями. Но у меня было позитивное предсказание. А в случае когда мы получаем хорошую информацию, в это хочется верить. Другое дело, что нашим героям гадания утешения не дают. Поэтому они, наоборот, гонят предсказания от себя, им кажется это все игрой маленького Ники, который просто хочет привлечь к себе внимание и придумывает себе дар. Но потом они начинают понимать, что предсказания сбываются. Думаю, мы всегда интуитивно чувствуем, где правда. А такая информация застревает в голове, ты не можешь от нее избавиться.

— Но мистика у вас не только в спектакле. В сериале «Райцентр» тоже присутствует сверхъестественное. Может, поэтому он так полюбился аудитории?

— Да, возможно. Мне кажется, мистические сущности всегда живут по другим законам, и с ними нельзя договориться, они неуправляемые.

А сейчас время такое — что бы ты ни делал, не все обстоятельства от тебя зависят. Ты можешь только терпеть, ждать и любить. Думаю, во многом именно с этим и связан интерес к мистике в турбулентные времена.

— Ваш сериал порой даже переходит в хоррор, а в некоторых сценах тарантиновская эстетика. Почему так?

— Я иду от текста, а в сценарии Ирины Пивоваровой уже было заложено это все. Сериал мультижанровый, там постоянно все меняется: треш-комедия трансформируется в хоррор, потом в детектив, дальше в мелодраму и научную фантастику и так далее. Важно было это все сочетать.

У Шекспира есть сонет: «Не поискать ли мне тропы иной, приемов новых, сочетаний странных». Вот и мне хотелось сделать странное блюдо, где есть одновременно и сладкое, и соленое, и горькое, и кислое — и понять, как это все можно употребить вместе. Я же в первую очередь театральный режиссер, тут меня позвали в кино, и я хотел туда привнести свой опыт.

Что касается Тарантино... У меня была кассета с фильмом «Криминальное чтиво», я крутил его на повторе постоянно, знаю все наизусть. Так что хотел ли я использовать его приемы или нет — они уже в меня заложены.

— А какие кинорежиссеры повлияли на ваш спектакль?

— На «Последнее лето» меня вдохновило «Зеркало » Тарковского, потому что там тоже есть воспоминания мальчика о молодой маме, звучат стихи Арсения Тарковского. И еще «Сказка сказок» Норштейна. Это мультфильм, но мне было важно уловить настроение — он тоже про сложное детство, где есть тема войны, как и в спектакле, когда на фоне идет Первая мировая. При этом в мультфильме есть свет. Мне тоже хочется показать свет и нежность в жесткое время.

— Как вы думаете, цитатность мышления — это особенность молодого поколения?

— Да, я даже не стесняюсь этого. В «Последнем лете » есть, например, прямая цитата из фильма «Меланхолия» Ларса фон Триера. Играет та же музыка, персонажи сидят так же — этот ход дает еще один подтекст. У тех, кто смотрел фильм, возникнет ассоциация — герои говорят про то, что закончится лето, а в соединении с музыкой и позами возникнет ощущение конца света, что скоро прилетит планета Меланхолия и наступит Апокалипсис. Мне нравятся такие игры с текстами. Тут действует формула 1+1=3. Ведь если нарисовать на бумаге две линии, то получится три — одна между ними. Когда я беру цитату из Триера и добавляю ее в свой спектакль, то получается не Чащин и не Триер, а что-то третье, добавляется новый смысл.

Когда я только начал снимать кино, один мой педагог сказал мне: «Данил, не волнуйтесь, в кино было уже все. Там не было только вас». Значит, я смогу привнести что-то новое. Но если бы я пришел не насмотренным, получилось бы плохо — именно мой багаж, знания, накопленный опыт дает интересный результат. Мне нравится, что появилось слово оммаж (произведение-подражание как дань уважения другому художнику, — прим. «ВМ»), парафраз, цитата, а не плагиат. Повторяя других, ты будешь совершать свои ошибки, и так выработаешь собственный стиль.

— Почему в последнее время намного качественнее стали российские сериалы?

— Зрители начали их смотреть, и в сериалы стали вкладывать больше денег, что открывает новые возможности. У съемочной группы всегда есть выработка — нужно за день снять определенное количество минут. Раньше была такая нагрузка, что что-то качественное сделать было нельзя. И больше дней в график поставить не получалось — не хватало бюджета. Сейчас в сериальном производстве выработка может быть в пять раз меньше, чем прежде. А это значит, есть больше времени для подготовки, большее количество дублей — что прямо пропорционально влияет на качество. Еще важно, что мы перестали зависеть от телевидения, на онлайн-платформе можно сделать более свободную вещь, а зрители ценят искренность. Сейчас есть очень много проектов, но я не знаю, долго ли это еще продлится.

— Вы сказали, «в кино все уже было». А в драматургии? Сложно ли находить новые пьесы, которые были бы актуальными, свежими?

— Всегда есть дефицит в хорошем материале. Но мне нравится, что сейчас в театр приходят киноавторы. Анна Козлова — писатель, лауреат многих премий, киносценарист, и ее произведение впервые ставится в театре. «Последнее лето» — тоже сценарий для фильма, и, раскрою секрет, изначально мне предложили снимать кино. Но фильм или сериал делается быстро, в сжатые сроки. А я понимал, что материал театральный, глубокий, мне нужно время, чтобы с ним поработать. Тогда предложил сначала сделать спектакль, а потом кино.

— Вы родились в Тюмени и первые шаги в профессии делали там. Сложно было войти в театральный мир в Москве?

— Даже наоборот, легче! В родном городе я ставил любительские спектакли на свои деньги. А в профессиональном театре Тюмени смог сделать постановку только после того, как поработал в МХТ имени Чехова. На самом деле это большая проблема регионов — я приходил с материалами во все театры Тюмени, предлагал замыслы, но меня не воспринимали как режиссера, только как любителя, который делает спектакли в местной студии. Эта касается не только меня. Да и когда ты уезжаешь из своего родного города и что-то начинает получаться в Москве — ты уже не возвращаешься.

— Но спектакль в Тюмени вы поставили...

— Постановка «Молодость» — очень яркий эпизод в моей жизни. Это не реванш, но я понимал, что на спектакль придет мама, мои друзья, одноклассники и однокурсники — они ждали этого спектакля. А потом его номинировали на «Золотую маску», и это было впервые в истории Тюменской области.

— Как вы решили стать режиссером и какие театральные впечатления были в детстве?

— До того, как я поступил в институт, ни разу не был в театре. Только на совсем детских спектаклях, но они мне совсем не понравились! Для меня это было искусство устаревшее, мне было скучно. А поступал в театральный я потому, что меня больше никуда не взяли, кое-как сдал ЕГЭ. В культурных вузах же всегда не хватает мальчиков. Мне хорошо дался тур импровизации, хотя я вообще не готовился. Когда педагоги смотрели этюды моих однокурсников, они им что-то подсказывали, а мне говорили: «А вам, Данил, мы советуем прочитать хорошую книгу!» «Какую?» — спрашивал я. «Любую! »

Я и правда тогда почти не читал, но после совета педагогов стал очень жадно добирать знания. Как говорил Станиславский, театр, как водоворот, кто в него попадает — того засасывает. И у меня начало получаться, проявилась режиссерская интуиция, я понимал, где хорошо, где плохо. Меня стали хвалить! В процессе учебы начал посещать спектакли осмысленно, смотреть записи в интернете, и увидел, что театр может быть другим, не нафталиновым, а современным и актуальным.

Такие постановки для меня стали даже интереснее, чем кино. Когда я приехал в Москву — не было ни дня, чтобы я не посещал театр, вообще, жадно ходил по музеям, галереям, концертам.

Это тоже важно. А коренные москвичи часто не замечают всего этого. Третьяковка через дорогу, но человек туда может никогда и не сходить. Когда же ты приезжаешь, понимаешь, что у тебя такого раньше не было, и, возможно, в столице ты ненадолго, тогда пытаешься успеть урвать воздух искусства.

Как Бродский говорил: «Человек — это то, что он видит». Я понимал, кем хочу быть, и чем больше впитывал в себя, тем полнее становился частью театральной культуры.

ДОСЬЕ

Данил Чащин родился 4 января 1989 года в Тюмени. В 2011 году окончил Тюменскую государственную академию культуры, искусств и социальных технологий (кафедра режиссуры, мастерская Марины Жабровец). С 2013 по 2014 год руководил театральным направлением молодежной платформы «Самый центр» в Тюмени.