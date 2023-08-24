Болдуин не смог добиться отзыва иска о пренебрежении безопасностью

Суд в Нью-Мексико отклонил ходатайство об отклонении гражданского иска против актера Алека Болдуина, сообщает ABC News.

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Иск о пренебрежении мерами безопасности был подан тремя членами съемочной группы фильма «Раст» — Россом Аддиего, Дораном Кертином и Ризом Прайсом — после несчастного случая в 2021 году, связанного с использованием актером боевых патронов на съемочной площадке, из-за которого лишилась жизни оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.

В съемочной группе утверждают, что актер не посещал инструктажи по технике безопасности и тренировки, назначенные перед съемками с использованием настоящего оружия. Параллельно с гражданским иском в отношении Болдуина запущено уголовное судопроизводство.

До этого актеру Алеку Болдуину сделали операцию по замене тазобедренного сустава.