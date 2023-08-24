Умер актер Фил Линд
Ушел из жизни Фил Линд, канадский актер, продюсер и влиятельный медиамагнат.
Линд спродюсировал фильм "Бриллиант!", появился в сериалах "Файлы ФБР" и "Телевидение умерло?", и в первую очередь был известен как пионер кабельного ТВ в своей стране.
Линд 45 лет был вице-президентом Rogers Communications, крупнейшей национальной кабельной сети, сделав ее великой задолго до того, как "всё большее число канадцев стали выбирать зарубежные стриминговые сервисы".
Артист присоединился к Roger в 1969 году и в течение почти 55 лет, что поработал там, сумел вывести фирму в достойные конкуренты американских сетей.
В некрологе, размещенном THR, отмечено, что у Линда было прозвище Правая рука - 40 лет он был ближайшим доверенным лицом и советником президента компании Теда Роджерса.
В официальном заявлении говорится, что Фил Линд отошел в Торонто в возрасте 80 лет. Причина не названа.