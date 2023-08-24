Умер актер Фил Линд

Ушел из жизни Фил Линд, канадский актер, продюсер и влиятельный медиамагнат.

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Линд спродюсировал фильм "Бриллиант!", появился в сериалах "Файлы ФБР" и "Телевидение умерло?", и в первую очередь был известен как пионер кабельного ТВ в своей стране.

Линд 45 лет был вице-президентом Rogers Communications, крупнейшей национальной кабельной сети, сделав ее великой задолго до того, как "всё большее число канадцев стали выбирать зарубежные стриминговые сервисы".

Артист присоединился к Roger в 1969 году и в течение почти 55 лет, что поработал там, сумел вывести фирму в достойные конкуренты американских сетей.

В некрологе, размещенном THR, отмечено, что у Линда было прозвище Правая рука - 40 лет он был ближайшим доверенным лицом и советником президента компании Теда Роджерса.