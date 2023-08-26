Куда пропала звезда «нулевых» Нелли Уварова

В середине «нулевых» роль Кати Пушкарёвой в сериале «Не родись красивой» (16+) принесла широкую известность актрисе Нелли Уваровой. Однако через какое-то время она исчезла из поля зрения СМИ.

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Выяснилось, что культовая роль Пушкарёвой досталась Уваровой не сразу. После проб создатели фильма отвергли её кандидатуру, однако через несколько месяцев вернулись к её портфолио. «Не родись красивой» имел большую популярность, к которому Нелли Уварова, по её собственному признанию в одном из интервью, оказалась не готова.

«Я стала защищаться и прилагать много усилий к тому, чтобы быть менее заметной. Раньше носила всегда яркое, а потом в моей одежде стали появляться серые и тёмные тона», – приводит NEWS.ru слова артистки.

После роли Кати Пушкарёвой Уварову стали активно приглашать в иные проекты. Так, в 2006 году она появилась в фильме «Я останусь», а в 2007 году – в сериале «Атлантида». Позднее актриса сама стала отказываться от многих предложений, поскольку не хотела браться за всё подряд. Она сама говорила, что если ей что-то не к душе, то она старается избавиться от этого как можно быстрее. Например, могла попросить вырезать её из фильма, если понимала, что ей не нравится роль.

Уварова сейчас появляется лишь в театре. Она говорит, что вполне довольна этим и никогда не питала особых амбиций по поводу карьеры в кино.