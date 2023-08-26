Марго Робби могла сыграть в «Американской истории ужасов»

"Кастинг Марго - это, наверное, одно из моих самых любимых прослушиваний за все время, и это было как раз перед тем, как она набрала популярность. Она была такой звездой. Это было просто безумие, ее звездная привлекательность, когда она вошла в комнату, ее голос. Все в ней выдавало звезду", - восхитился Доусон.