Умер режиссер Глеб Панфилов

На 90-м году жизни умер режиссер режиссер, сценарист, народный артист РСФСР Глеб Панфилов. Об этом сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

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В мае этого года Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом, после которого он так до конца и не оправился.

Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме",где снял "В огне брода нет". Фильм получил главный приз кинофестиваля в Локарно. Кроме того, в списке киноработ Глеба Панфилова картины "Тема", "Васса", "Мать" и другие.