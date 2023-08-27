Названа возможная причина смерти режиссера Глеба Панфилова
На 90-м году ушел из жизни режиссер Глеб Панфилов. Он был госпитализирован в НИИ имени Н. В. Склифосовского с геморрагическим инсультом в мае. Причиной смерти режиссера стал повторный инсульт, передает Telegram-канал Mash.
В театре "Ленком" выразили соболезнования родным и близким Панфилова. О времени и месте прощания и похорон будет сообщено позднее.
В январе умерла жена режиссера, актриса Инна Чурикова. Супруги прожили в барке 50 лет, она была настоящей музой Панфилова.
Среди самых известных фильмов - "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Тема", "Васса", "Мать". Везде играла Инна Чурикова.
Гдеб Панфилов обладатель наград крупнейших кинофестивалей - в Локарно, Венецианского, Каннского, Берлинского и Московского, лауреат премий "Ника" и "Золотой орел".