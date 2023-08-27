Названа возможная причина смерти режиссера Глеба Панфилова

На 90-м году ушел из жизни режиссер Глеб Панфилов. Он был госпитализирован в НИИ имени Н. В. Склифосовского с геморрагическим инсультом в мае. Причиной смерти режиссера стал повторный инсульт, передает Telegram-канал Mash.

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В театре "Ленком" выразили соболезнования родным и близким Панфилова. О времени и месте прощания и похорон будет сообщено позднее.

В январе умерла жена режиссера, актриса Инна Чурикова. Супруги прожили в барке 50 лет, она была настоящей музой Панфилова.