Сильвестр Сталлоне рассказал о диете во время съемок в «Рокки 3»
Сильвестр Сталлоне рассказал о диете во время подготовки к роли Рокки Бальбоа.
«Когда я снимался в фильме «Рокки 3», у меня был самый низкий вес и процент жира в жизни. 75 килограмм и 2,8% жира. Это было тяжело», – заявил актер.
Сталлоне сказал, что в его диету входило лишь четыре продукта: овсяная крупа, тунец, вода и черный кофе.
Фильм «Рокки 3», в котором Сильвестр Сталлоне играл главного героя Рокки Бальбоа, вышел в 1982 году. Картина собрала в мировом прокате $270 млн, имея бюджет в $17 млн.
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