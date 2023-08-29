"Играю парней с разбитым сердцем". Денис Парамонов — о ролях

Новая российская комедия «Праздники» выходит в прокат 7 сентября. Роль загадочного соседа главных героев по имени Славик исполнил Денис Парамонов.

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«Вечерняя Москва» пообщалась с актером.

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— Денис, расскажите о вашей роли.

Моего персонажа зовут Славик, и он сын лучшей подруги мамы этого семейства, которую играет Мария Аронова. Этот персонаж, как мне объяснили режиссеры и сценаристы, должен быть загадкой.

У меня там всего три или четыре сцены, и все они безумно разные. Создателям фильма хочется, чтобы после просмотра этого фильма все подумали: «А кто он вообще такой?» И мне эта идея безумно понравилась. Она и авантюрная, и смешная. Такого мне играть раньше не приходилось.

— Эта комедия — полнометражный режиссерский дебют актера Бориса Дергачева. Как вам работалось с Борисом?

— С Борей мне очень понравилось работать. Придя в проект, я погрузился в атмосферу, полную любви и понимания, где вся съемочная группа любит артистов, а они — ее. Боря Дергачев — душа и сердце этого проекта. Он сразу поместил нас в очень комфортные условия.

— Думали о том, чтобы самому снять кино?

— Пока нет. Сейчас я завершил пятилетнее обучение на театрального режиссера и планирую работать в этом направлении.

— Философ Михаил Бахтин говорил, что праздник является «первичной формой человеческой культуры». А вы как относитесь к праздникам?

— Так совпало, что недавно мы были в Нижнем Новгороде на фестивале «Специфик», а идея этого фестиваля в том, чтобы сделать спектакль в условиях города. То есть мы уносим из театра коробки и помещаем классическое действие в декорацию города. Мы буквально недавно говорили с ребятами, что очень классно, когда и зрители, и актеры идут на спектакль с ощущением праздника. Я не говорю про предлагаемые обстоятельства, я про внутреннее самочувствие, когда спектакль — это событие. И для меня, наверное, праздник — это хороший, важный спектакль, который вдруг случается в моей жизни.

— Вы больше полугода в браке. Изменила вас как-то семейная жизнь?

— Я очень рад, что это произошло, и чувствую себя счастливым с моей женой Соней Ардовой. Изменила ли меня семейная жизнь, наверное, поймем позже. Пока я не могу сказать, как я изменился. Может, мое окружение знает, но я пока не знаю. Могу сказать одно: не жалею ни капли.

— В раннем детстве вы хотели стать археологом. Есть ли у вас мечта сыграть в кино представителя этой профессии?

— Я хотел быть археологом до второго класса. Еще в садике, когда мы шли на прогулку, уходили на задний двор и реально вели раскопки. Не знаю, как я договаривался с воспитательницами. Как-то раз мы там нашли какие-то кости. Правда, копали под окном столовой и уже потом поняли, что это были костяшки куриц, которые кто-то выбрасывал в окно. А самый главный клад, который мы нашли, — голова барана. Это была моя победа! Стать археологом — это, скорее, романтическая мечта, навеянная Индианой Джонсом (персонаж серии одноименных приключенческих фильмов. — «ВМ») или мультиком «Атлантида: Затерянный мир». Но в жизни, конечно, все не совсем так, как в кино.

— Есть ли что-то общее у актерской профессии с этой?

— У всех профессий есть что-то общее: если человек чем-то искренне увлечен, он пытается дойти до сути. Это может быть и у актеров, и у археологов, и у других специалистов. Главное — делать то, что ты любишь.

— Бывали ли моменты, когда вы поняли, что не так представляли себе актерскую профессию?

— Случалось. Я помню, что, когда я окончил колледж Табакова как актер, меня взяли в «Табакерку» (Московский театр Олега Табакова. — «ВМ»), и мне казалось, что все, этот мир мне понятен. Но когда начались театральные будни, это был сильный стресс.

В институте ведь все очень ярко воспринимается, каждый опыт — новый. А в театре это немножко встало на конвейер. И это нормально в принципе для любого предприятия. Никто этого не может избежать, просто нужно быть готовым. И я думал, что всегда в театре буду что-то новое открывать. А были жесткие будни. На тот момент мне даже казалось, что я потерял в себе творчество. Было сложно, но этот этап пройден.

— В одном интервью вы назвали себя эгоистом. Это, наверное, не ко всем сферам жизни относится?

— Не помню, что за интервью. Я считаю, что мы все эгоисты. Все, что мы делаем, мы делаем для себя. Я очень люблю маму и жену. И это, знаете, очень философский вопрос, он очень обширный.

Все равно ведь — если так глобально посмотреть — я люблю себя в этом ощущении. То есть я люблю себя, когда люблю свою жену и свою мать, грубо говоря. Поэтому мне кажется, что все мы эгоисты. Мы не можем, как бы того ни хотели, пережить эмоции и мысли других людей. На жизнь смотрим через призму собственной личности.

— Чем запомнились съемки в мистическом сериале «Пищеблок», где вы играете комсомольского начальника Плоткина?

— «Пищеблок» прежде всего запомнился тем, что мне дали роль, отличную от моих прежних. Очень было приятно, что я сыграл не наивного парня, а такого прям негодяя. Уж не знаю, как там получилось, — может, хуже, может, лучше, но было приятно, что мне доверили такую роль. Обычно я играю пацанов, которые в кого-то влюблены, а их отвергают. Вот такое у меня амплуа. А тут было очень интересно.

— В мистику верите?

— Не верю, но она есть.

— А в чем секрет удачной комедии? И не расстраивает ли, что в последнее время у вас больше именно комедийных ролей?

— А не бывает комедийных, драматических или каких-то таких ролей. Всегда есть четкий сценарий и четкая задача. А жанр определяют критики и журналисты. Мы не работаем для жанра, есть просто ситуация, в которой мы оказываемся. Нельзя играть комедию, трагедию, ужасы или фильм-катастрофу — нужно играть обстоятельства, вот и все.

— Как, на ваш взгляд, повлиял на наш кинематограф уход из проката западных фильмов, прокатчиков и киностудий?

— Это печально, потому что, конечно же, важно иметь взгляд извне. Мне бы очень не хотелось, чтобы мы закрылись все в своем мире и жили бы только тем, что у нас происходит. Очень важно иметь оглядку и иметь чей-то пример.

Также нельзя закрываться в театре — ходить только на премьеры своего. Нужно смотреть, нужно набираться опыта, видеть ошибки и успех других людей. Культурный обмен необходим.

ДОСЬЕ

Актер театра и кино Денис Парамонов родился 17 мая 1995 году в Тольятти. Обрел популярность после выхода фильма «Любовь-морковь — 2», в котором сыграл сына главных героев. Учился в Московском театральном колледже Олега Табакова, параллельно играя в театре под его руководством. С 2022 года — актер Московского художественного театра им. А. П.Чехова.

Коротко о главном

— Во франшизе «Любовь-морковь», где вы снимались, персонажи меняются телами. А есть ли человек, с которым вы хотели бы поменяться на время?

— Ни с кем не хотелось бы меняться. Мне нравится моя жизнь, нравится все, что сейчас происходит. И пусть все будет так, как должно быть. Нужно жить свою жизнь, а не чужую.

— Еще одна премьера 2023 года с вами — «Открывай, полиция». Каково быть «напарником» Ивана Охлобыстина?

— С Иваном Охлобыстиным мне очень понравилось работать. Он какой-то святой, и мне показалось, что какой он на экране, такой и в жизни. У него прекрасная семья, прекрасная жена, он замечательный человек.

— Часто в кино вы играете сына главных героев. А какой вы сын в реальной жизни?

— У меня с мамой прекрасные отношения. Она часто звонит, чтобы рассказать, что у нее произошло, иногда спрашивает моего совета. Я тоже ей всегда звоню. Мама — мой лучший друг, и я ее очень люблю. Я очень рад, что у нас сложились с ней такие доверительные отношения. И главное, у меня нет от нее никаких секретов.

— В театре вы играете в стендап-комедии Григория Добрыгина «Приоткрытый микрофон». Как готовились?

— Я смотрел выступления всех стендап-комиков — российских, зарубежных. Но чтобы заниматься этим по-настоящему, нужно уделять все свое время — этим нужно жить. В этом году решил уйти оттуда, так как не смог определиться, кто я в этом спектакле: актер или стендап-комик.