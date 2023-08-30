Британцы выбрали актера на роль Джеймса Бонда

Издание NME опубликовало результаты опроса британских фанатов Джеймса Бонда, в котором они выбирали актёра на роль знаменитого шпиона. В исследовании приняли участие около 3500 жителей Великобритании, которые выбрали сразу трёх фаворитов.

© Чемпионат.com

На первом месте оказался Идрис Эльба с 17,5% голосов. Лидерство звезды «Прослушки» и недавнего «Захваченного рейса» неудивительно — именно ему пророчили роль следующего агента 007. На втором месте очутился Том Харди (16,6%), а замкнул тройку с небольшим отставанием Генри Кавилл (16,5%).