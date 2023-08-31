«Зачем вам Пеппер Потс без Железного человека?»: Гвинет Пэлтроу — о возвращении в Marvel

Гвинет Пэлтроу — актриса, получившая наибольшую известность благодаря роли Пеппер Потс в киновселенной Marvel. Фанаты Гвинет после выхода «Мстителей: Финал», в которых Тони Старк умер, стали спрашивать, когда Пеппер снова появится на экранах.

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На этот вопрос Пэлтроу ответила вполне логично, дав понять, что вряд ли она вернётся к роли избранницы Тони Старка.

Затем вам Пеппер Потс без Железного человека?

Вероятно, актриса не вернётся к образу Пеппер, поскольку в основной киновселенной Marvel Железный человек окончательно умер. Нельзя отбросить варианты с альтернативными вселенными, но возвращение Пэлтроу действительно маловероятно.