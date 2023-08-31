Умер актер из сериала про комиссара Мегрэ Рогер Ван Хол

Ушел из жизни Рогер Ван Хол, известный европейский актер кино, театра и ТВ, отметившийся в десятках заметных проектов.

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Артист, экранная карьера которого стартовала в 60-х годах, снялся в "Оскаре" с Луи де Фюнесом, "Соседке" Трюффо - с Депардье и Ардан, "Диалоге с моим садовником" Беккера, "Пире" Феррери, сериале "Расследования комиссара Мегрэ", в "Смятении" с Катрин Денёв.

Некролог публикует RTBF, уточняя, что актер скончался в Париже. Карьера артиста при этом обозначена как "выдающаяся".

Рогер Ван Хол родился в 1940 году в Антверпене. Впервые на сцену вышел в родном городе. Переехав в Париж, удачно влился в столичную театральную жизнь.