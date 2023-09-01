«Интересно играть крайности»: Сергею Гармашу — 65 лет
Актёр театра и кино Сергей Гармаш родился 1 сентября 1958 года. Его фильмография насчитывает более 150 картин, в числе которых мюзикл Валерия Тодоровского «Стиляги», драма Никиты Михалкова «12» и комедия «Русская игра» Павла Чухрая. Актёру с одинаковым успехом удаются самые разные роли.
Народный артист РФ Сергей Гармаш родился в семье диспетчера автобусной станции и водителя. Гармаша не раз исключали из школы, но в конце концов он подал документы в Днепропетровское государственное театральное училище, где стал обучаться по специальности «Артист театра кукол».
В 1984-м Гармаш окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ, после чего его приняли в труппу московского драматического театра «Современник», где он прослужил до 2020 года.
В числе спектаклей, в которых участвовал Гармаш, — «Кабала святош» (по пьесе М. Булгакова), «Три товарища» (по произведению Э.М. Ремарка), «Бесы» (по роману Ф. Достоевского) и другие.
В кино артист дебютировал в 1984 году в военной драме «Отряд» Алексея Симонова. В 1985-м Гармаш появился в ленте «Следствие ведут знатоки: Пожар» и в картине «В стреляющей глуши».
За фильм 2000 года «Нежный возраст» Гармаш удостоен премии «Золотой овен», а роль в картине «Свои» несколькими годами позднее принесла актёру «Золотого орла».
Среди других киноработ Гармаша — «Сталинград» (1989), «Ворошиловский стрелок» (1999), «Мастер и Маргарита» (1994), «Марш-бросок» (2003), «72 метра» (2004), «Охота на пиранью» (2006), «12» (2007), «Морфий» (2008), «Стиляги» (2008), «Чёрная молния» (2009), «Ёлки» (2010), «Притяжение» (2017).
В 2017 году на экраны вышла спортивная драма «Движение вверх», в которой Сергей Гармаш исполнил роль главы Госкомспорта Сергея Павлова. В 2019-м фильм был удостоен шести премий «Золотой орёл».
В 2023 году состоялась премьера фильма «Чебурашка», где Сергей Гармаш исполнил роль садовника Гены. Лента успешно прошла в прокате и собрала более 7 млрд рублей.
В числе известных сериалов с участием Гармаша — «Каменская», «Бригада», «Пепел», «Мурка», «Троцкий», «Проект «Анна Николаевна».
Сергей Гармаш также неоднократно выступал в качестве актёра дубляжа. Он озвучивал героев проектов «Одиссея капитана Блада», «Рататуй», «Монстры против пришельцев», «Мой парень из зоопарка», «Маленький принц», «Тайная жизнь домашних животных 2» и прочих.
Артист пробовал себя в качестве сценариста и продюсера в картине «Два билета домой», вышедшей на экраны в 2018 году. В ленте он также исполнил одну из главных ролей. На изображении — кадр из фильма Джонни О'Райлли «Прячься».
Сергей Гармаш является пятикратным лауреатом премии «Ника». Также он трижды награждён «Золотым орлом», а в 2009-м получил звание лучшего российского актёра года на народной кинопремии «Жорж».