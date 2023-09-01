$96.33+0.41104.94+0.49

«Интересно играть крайности»: Сергею Гармашу — 65 лет

Актёр театра и кино Сергей Гармаш родился 1 сентября 1958 года. Его фильмография насчитывает более 150 картин, в числе которых мюзикл Валерия Тодоровского «Стиляги», драма Никиты Михалкова «12» и комедия «Русская игра» Павла Чухрая. Актёру с одинаковым успехом удаются самые разные роли.

«Интересно играть крайности»: Сергею Гармашу — 65 лет
© Кадр из фильма "Чебурашка"

Народный артист РФ Сергей Гармаш родился в семье диспетчера автобусной станции и водителя. Гармаша не раз исключали из школы, но в конце концов он подал документы в Днепропетровское государственное театральное училище, где стал обучаться по специальности «Артист театра кукол».

Видео дня

В 1984-м Гармаш окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ, после чего его приняли в труппу московского драматического театра «Современник», где он прослужил до 2020 года.

В числе спектаклей, в которых участвовал Гармаш, — «Кабала святош» (по пьесе М. Булгакова), «Три товарища» (по произведению Э.М. Ремарка), «Бесы» (по роману Ф. Достоевского) и другие.

В кино артист дебютировал в 1984 году в военной драме «Отряд» Алексея Симонова. В 1985-м Гармаш появился в ленте «Следствие ведут знатоки: Пожар» и в картине «В стреляющей глуши».

За фильм 2000 года «Нежный возраст» Гармаш удостоен премии «Золотой овен», а роль в картине «Свои» несколькими годами позднее принесла актёру «Золотого орла».

Среди других киноработ Гармаша — «Сталинград» (1989), «Ворошиловский стрелок» (1999), «Мастер и Маргарита» (1994), «Марш-бросок» (2003), «72 метра» (2004), «Охота на пиранью» (2006), «12» (2007), «Морфий» (2008), «Стиляги» (2008), «Чёрная молния» (2009), «Ёлки» (2010), «Притяжение» (2017).

В 2017 году на экраны вышла спортивная драма «Движение вверх», в которой Сергей Гармаш исполнил роль главы Госкомспорта Сергея Павлова. В 2019-м фильм был удостоен шести премий «Золотой орёл».

В 2023 году состоялась премьера фильма «Чебурашка», где Сергей Гармаш исполнил роль садовника Гены. Лента успешно прошла в прокате и собрала более 7 млрд рублей.

В числе известных сериалов с участием Гармаша — «Каменская», «Бригада», «Пепел», «Мурка», «Троцкий», «Проект «Анна Николаевна».

Сергей Гармаш также неоднократно выступал в качестве актёра дубляжа. Он озвучивал героев проектов «Одиссея капитана Блада», «Рататуй», «Монстры против пришельцев», «Мой парень из зоопарка», «Маленький принц», «Тайная жизнь домашних животных 2» и прочих.

Артист пробовал себя в качестве сценариста и продюсера в картине «Два билета домой», вышедшей на экраны в 2018 году. В ленте он также исполнил одну из главных ролей. На изображении — кадр из фильма Джонни О'Райлли «Прячься».

Сергей Гармаш является пятикратным лауреатом премии «Ника». Также он трижды награждён «Золотым орлом», а в 2009-м получил звание лучшего российского актёра года на народной кинопремии «Жорж».

Актеры, Монстры против пришельцев, Морфий, Одиссея капитана Блада, Ворошиловский стрелок, Два билета домой, Нежный возраст, Рататуй, Каменская, Свои, Чёрная Молния, Стиляги, Чебурашка, Мой парень из зоопарка, Тайная жизнь домашних животных 2, Три товарища, Ёлки, Сталинград, Маленький принц, Троцкий, Притяжение, Движение вверх, Джонни О'райлли, Павел Чухрай, Алексей Симонов, Сергей Павлов, Валерий Тодоровский, Сергей Гармаш, Михаил Булгаков, Никита Михалков