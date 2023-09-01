«Интересно играть крайности»: Сергею Гармашу — 65 лет

Актёр театра и кино Сергей Гармаш родился 1 сентября 1958 года. Его фильмография насчитывает более 150 картин, в числе которых мюзикл Валерия Тодоровского «Стиляги», драма Никиты Михалкова «12» и комедия «Русская игра» Павла Чухрая. Актёру с одинаковым успехом удаются самые разные роли.

© Кадр из фильма "Чебурашка"

Народный артист РФ Сергей Гармаш родился в семье диспетчера автобусной станции и водителя. Гармаша не раз исключали из школы, но в конце концов он подал документы в Днепропетровское государственное театральное училище, где стал обучаться по специальности «Артист театра кукол».

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В 1984-м Гармаш окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ, после чего его приняли в труппу московского драматического театра «Современник», где он прослужил до 2020 года.

В числе спектаклей, в которых участвовал Гармаш, — «Кабала святош» (по пьесе М. Булгакова), «Три товарища» (по произведению Э.М. Ремарка), «Бесы» (по роману Ф. Достоевского) и другие.

В кино артист дебютировал в 1984 году в военной драме «Отряд» Алексея Симонова. В 1985-м Гармаш появился в ленте «Следствие ведут знатоки: Пожар» и в картине «В стреляющей глуши».

За фильм 2000 года «Нежный возраст» Гармаш удостоен премии «Золотой овен», а роль в картине «Свои» несколькими годами позднее принесла актёру «Золотого орла».

В 2017 году на экраны вышла спортивная драма «Движение вверх», в которой Сергей Гармаш исполнил роль главы Госкомспорта Сергея Павлова. В 2019-м фильм был удостоен шести премий «Золотой орёл».

В 2023 году состоялась премьера фильма «Чебурашка», где Сергей Гармаш исполнил роль садовника Гены. Лента успешно прошла в прокате и собрала более 7 млрд рублей.

В числе известных сериалов с участием Гармаша — «Каменская», «Бригада», «Пепел», «Мурка», «Троцкий», «Проект «Анна Николаевна».

Артист пробовал себя в качестве сценариста и продюсера в картине «Два билета домой», вышедшей на экраны в 2018 году. В ленте он также исполнил одну из главных ролей. На изображении — кадр из фильма Джонни О'Райлли «Прячься».