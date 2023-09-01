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Мастер на все руки: 65 лет Сергею Гармашу. Фоторепортаж

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Сергей Гармаш в 1995 году 
© ТАСС
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Артист Сергей Гармаш в роли Богданова в кадре из фильма "Повесть непогашенной луны", 1990 год 
© РИА Новости
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Надежда Михалкова и Сергей Гармаш на съемочной площадке фильма Никиты Михалкова "Утомленные солнцем-2", 2008 год 
© Централ Партнершип/РИА Новости
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Сергей Гармаш (Левин) в сцене из фильма режиссера Сергея Соловьева "Анна Каренина" по роману Л.Н.Толстого, 2009 год 
© Студия Сергея Соловьева/РИА Новости

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Актер Сергей Гармаш (Дроздов) в фильме режиссера Джонни О`Рейли "Прячься", 2009 год 
© Кинокомпания Star Media/РИА Новости
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Актеры Сергей Гармаш в роли Михаила Громова и Леонид Ярмольник в роли Кирилла Цандера в сцене из спектакля "С наступающим..." московского театра "Современник", 2010 год 
© РИА Новости
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Сергей Гармаш (Зеф) в сцене из фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров-2. Схватка" по роману братьев Стругацких, 2009 год 
© Промо Деталь/РИА Новости
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Актер Сергей Гармаш на церемонии закрытия 36-го Московского Международного Кинофестиваля в столичном кинотеатре "Россия", 2014 год 
© РИА Новости
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Актер Сергей Гармаш с сыном Иваном у ГУМ-Катка на Красной площади, 2019 год 
© РИА Новости

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Актеры Виктория Толстоганова в роли Анны и Сергей Гармаш в роли Андрэ в сцене из спектакля режиссера Евгения Арье "Папа" по пьесе французского автора Флориана Зеллера в театре "Современник" в Москве, 2020 год 
© РИА Новости
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Актер Сергей Гармаш перед церемонией награждения победителей Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ - Летопись Победы - 2020" у театра "Et Cetera" 
© РИА Новости
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Актер Сергей Гармаш на ХХ церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии "Золотой Орел" в 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм", 2022 год 
© РИА Новости
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Актер Сергей Гармаш в спектакле "Кроткая" по мотивам повести Ф. М. Достоевского в рамках XVI Зимнего международного фестиваля искусств в культурно-досуговом центре "Зимний театр", 2023 год 
© РИА Новости
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Народный артист России Сергей Гармаш на творческой встрече в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве, 2023 год 
© РИА Новости

    Сергей Гармаш родился в 1958 году в Херсоне, в рабочей семье. После школы юноша мечтал поступить в мореходное училище, но затем передумал и связал жизнь с театром. После окончания в 1976 году Днепропетровского театрального училища по специальности «Артист театра кукол» работал в Херсоне, гастролируя по близлежащим посёлкам и колхозам.

    Отслужив в армии, Гармаш продолжил заниматься театральным искусством и в 1984 году окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ. После выпуска вошел в труппу театра «Современник», где сыграл множество ролей.

    Впервые на киноэкраны Сергей Гармаш также попал после окончания МХАТ. Актер сыграл рядового Урина в военной драме Алексея Симонова «Отряд» (1984). Настоящая же известность к артисту пришла благодаря роли капитана в «Ворошиловском стрелке» (1999) Станислава Говорухина и майора Юрия Короткова в сериале Юрия Мороза по произведениям Александры Марининой «Каменская» (1999).

    Всего за свою карьеру Сергей Гармаш снялся в 210 фильмах и сериалах.

    Как менялся актер – в галерее «Рамблера»

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