Мастер на все руки: 65 лет Сергею Гармашу. Фоторепортаж

Сергей Гармаш родился в 1958 году в Херсоне, в рабочей семье. После школы юноша мечтал поступить в мореходное училище, но затем передумал и связал жизнь с театром. После окончания в 1976 году Днепропетровского театрального училища по специальности «Артист театра кукол» работал в Херсоне, гастролируя по близлежащим посёлкам и колхозам.

Отслужив в армии, Гармаш продолжил заниматься театральным искусством и в 1984 году окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ. После выпуска вошел в труппу театра «Современник», где сыграл множество ролей.

Впервые на киноэкраны Сергей Гармаш также попал после окончания МХАТ. Актер сыграл рядового Урина в военной драме Алексея Симонова «Отряд» (1984). Настоящая же известность к артисту пришла благодаря роли капитана в «Ворошиловском стрелке» (1999) Станислава Говорухина и майора Юрия Короткова в сериале Юрия Мороза по произведениям Александры Марининой «Каменская» (1999).

Всего за свою карьеру Сергей Гармаш снялся в 210 фильмах и сериалах.