«Был потрясающий момент»: Гармаш назвал лучший подарок на день рождения

— Был потрясающий момент: в начале февраля я заехал на заправку. В кассе стояла женщина и с ней девочка лет шести. Вдруг у ребенка глаза увеличиваются в десять раз, и она орет на всю заправку: «Мама, Гена!» Это был лучший подарок, — рассказал Гармаш в беседе с РИА Новости.