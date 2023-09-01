«Был потрясающий момент»: Гармаш назвал лучший подарок на день рождения

«Был потрясающий момент»: Гармаш назвал лучший подарок на свой день рождения
Лучший подарок на день рождения актер Сергей Гармаш получил заранее. Об этом театральный режиссер рассказал в пятницу, 1 сентября.
— Был потрясающий момент: в начале февраля я заехал на заправку. В кассе стояла женщина и с ней девочка лет шести. Вдруг у ребенка глаза увеличиваются в десять раз, и она орет на всю заправку: «Мама, Гена!» Это был лучший подарок, — рассказал Гармаш в беседе с РИА Новости.
Всего за десять дней 2023 года «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката. Почему это действительно хорошее кино, которое нужно смотреть всей семьей, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.
Фильм «Чебурашка» вышел на широкие экраны в Эстонии. Это произошло, даже несмотря на то что у министерства культуры страны были сомнения на этот счет.
12 мая стало известно, что художественный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко расположился на 20-м месте в сформированном порталом The Numbers мировом рейтинге самых кассовых фильмов этого года.