Елене Прокловой – 70: пять судьбоносных ролей актрисы

Она попала на экраны, еще будучи совсем ребенком. Ее карьере позавидовали бы многие известные актрисы. К подростковому возрасту она уже вовсю блистала в главных ролях, о ней говорила вся страна. Сегодня на счету знаменитости больше 40 работ в кино и еще несколько телепроектов, в которых она снялась в качестве ведущей. В честь 70-летия заслуженной артистки РСФСР Елены Прокловой MIR24.TV вспомнил пять самых ярких ее перевоплощений.

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«Гори, гори, моя звезда», 1969

Трагикомедия о режиссере-самоучке, который ставит в провинциальном городке драму о Жанне д’Арк, стала ключевой в судьбе Елены Прокловой. Именно на съемках этого фильма юная актриса, исполнившая главную женскую роль, твердо решила связать свою жизнь с лицедейской профессией.

«Лене тогда было 16 лет, однако, несмотря на это, ее игра смотрелась убедительно и ничуть не уступала мастерству таких мэтров, как Олег Ефремов, Евгений Леонов, Леонид Куравлев и Олег Табаков. Кстати, последнего Елена потом в шутку называла «виновным» в том, что она стала артисткой».

Как-то в перерывах между дублями Олег Табаков заметил, что талантливой девочке стоило бы получить актерское образование. Он предложил ей сдать экстерном школьные экзамены и пойти в Школу-студию МХАТ, где набирал курс его приятель Василий Марков. Проклова так и сделала.

«Звонят, откройте дверь», 1965

Еще до поступления в театральный Елена успела сняться в нескольких кинофильмах в «детских» ролях. Впервые на экране она появилась, когда ей было 12 лет. Дедушка Лены работал помощником режиссера Александра Митты. В то время он снимал картину о школьнице, которая влюбилась в пионервожатого. Кинематографисты долго не могли найти подходящую маленькую актрису, пока однажды не обратили внимание на Леночку. Она часто приходила к деду на съемочную площадку и успела выучить наизусть весь сценарий.

После выхода в прокат киноповести «Звонят, откройте дверь» Елена Проклова проснулась известной. Союз кинематографистов СССР объявил ее лучшей актрисой года, на улицах ее стали узнавать прохожие, посыпались предложения от других режиссеров. Так, она снялась в сказке «Снежная Королева», немецком сериале «Встречи» и драматичной картине «Переходный возраст».

Проклова обрела всесоюзную славу и признание. Но, как водится, вместе с популярностью появились и первые проблемы. Одноклассницы начали завидовать Лене, из-за чего регулярно объявляли девочке бойкоты. В итоге начинающая звезда была вынуждена перейти на домашнее обучение.

«Единственная...», 1975

Время обучения в Школе-студии МХАТ обернулось для Елены Прокловой долгим перерывом в кинокарьере. Шесть лет она отказывалась от участия в любых проектах, отдавая предпочтение учебе. Далеко не многим артистам, получившим свой звездный час в юности, удавалось повторить успех уже во «взрослой лиге». Но возвращение Прокловой на экраны вышло даже более чем удачным.

Она сыграла главную женскую роль в драматичной ленте Иосифа Хейфица «Единственная…». Свою героиню Татьяну, ставшую воплощением женской неверности, Проклова впоследствии называла одним из своих любимых и близких по духу персонажей. Высоко оценили перевоплощение и зрители – многие считают эту работу вершиной карьеры актрисы.

Фильм о любви, предательстве и прощении выбился в лидеры проката, собрав у экранов больше 30 миллионов человек. Вместе с Еленой Прокловой в кадре блистали неподражаемые Валерий Золотухин и Владимир Высоцкий. Впрочем, несмотря на звездный состав, только молодую артистку отметили двумя престижными премиями – на Всесоюзном киносмотре и на фестивале в Панаме.

«Мимино», 1977

Чтобы сыграть стюардессу в популярной комедийной ленте «Мимино», Елене Прокловой пришлось соперничать с Ларисой Удовиченко. Режиссер Георгий Данелия сразу предупредил актрису о том, что ее героине будет выделено в общей сложности около одной минуты экранного времени. Тем не менее артистке удалось сделать эпизодическую роль украшением картины и превратить образ Ларисы Ивановны в эталон элегантной и кокетливой бортпроводницы.

Кстати, фраза главного героя фильма «Ларису Ивановну хочу», ставшая мемом, звучала из уст Вахтанга Кикабидзе совсем не безосновательно. Как рассказывала позже Проклова, на съемках грузинский актер ухаживал за ней, был обходителен и внимателен. Однако сама она была втайне влюблена в режиссера Георгия Данелию.

Короткая роль укрепила славу актрисы, а спустя некоторое время Проклова снялась в музыкальной драме «Собака на сене», которая тоже стала классикой советского кинематографа и увековечила артистку в образе служанки Марселы.

«Запомните меня такой», 1987

Пик славы Елены Прокловой пришелся на 70–80-е годы. В этот период она сыграла в нескольких десятках кинокартин, среди которых сказка «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», драма «Смятение чувств», истерн «Ищи ветра…», романтическая комедия «Будьте моим мужем» и мелодрама «Поздняя любовь».

Важным событием для советского зрителя стала двухсерийная кинодрама «Запомните меня такой». Картина вышла на экраны в 1987 году и стала мощным предзнаменованием развала СССР.