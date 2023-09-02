Умерла актриса из сериала «Каменская-2»

В 1981 Мелешко году сыграла эпизодическую роль в картине «Половодье», где также были задействованы Наталья Вавилова, Наталья Егорова и Артем Иноземцев. Популярность пришла к актрисе после исполнения роли учительницы музыки в фильме «Как я был вундеркиндом» 1983 года. Также она известна зрителю по таким фильмам и сериалам, как «Культпоход в театр», «Каменская-2» и «Темная ночь».