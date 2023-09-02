Актер Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет

40-летний актер Алексей Янин долгие годы боролся с последствиями инсульта. О его смерти сообщили в телеграм-канале театра РАМТ.

© Кадр из сериала "Сильнее судьбы"

"Ушел из жизни артист нашего театра Алексей Янин. Последние 8 лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40..." — такой пост появился в социальных сетях театра РАМТ.

В 2015 году Янин пережил инсульт, из-за чего восемь лет был прикован к постели. Эти годы актер пытался справиться с последствиями острого нарушения кровоснабжения головного мозга.

Его жена Дарья Клюшникова, бывшая участница "Фабрики звезд", долгое время не комментировала происходящее с мужем. А в 2020 году она вместе с сыном переехала в отдельный дом.

Лишь в интервью 2023 года певица рассказала, что инсульт у мужа мог случиться из-за переутомления. По словам Клюшниковой, Янин чересчур много работал. Кроме того, экс-участница "Фабрики звезд" призналась, что с годами потеряла надежду на выздоровление мужа.

"Леше я уже ничем не помогу... Могу только поддерживать, радовать его нашими приездами", — говорила Дарья в интервью.