Валентина Талызина предостерегала внучку из-за звездной фамилии
Внучка Валентины Талызиной Анастасия призналась в беседе с «Утро.ру», что бабушка предостерегала ее о сложностях в работе актрисой из-за фамилии.
«Но меня это не остановило. Никакого груза фамилии я при этом не чувствую — мне хорошо с ней живется. Мне все равно приходилось доказывать свой талант, независимо от родства, как и каждому артисту», — заявила Талызина-младшая.
Актриса рассказала о съемках в проекте «Я делаю шаг», где сыграла одну из главных ролей. Фильм рассказывает о провинциальном учителе литературы с дислексией — нарушении способности к овладению навыками письма и чтения при сохранении общей способности к обучению.
По словам Талызиной, погрузившись в тему, она изменила свое мнение об этой особенности.
«Я рада, что после этой картины многие узнают о дислексии и будут терпимее к таким людям, не будут считать это болезнью и обзываться», — заявила звезда.
Накануне сообщалось, что Валентина Талызина ответила на слова Ширвиндта, который назвал ее «полоумной старухой».