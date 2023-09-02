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Валентина Талызина предостерегала внучку из-за звездной фамилии

Внучка Валентины Талызиной Анастасия призналась в беседе с «Утро.ру», что бабушка предостерегала ее о сложностях в работе актрисой из-за фамилии.

Талызина предостерегала внучку из-за звездной фамилии
© Газета.Ru

«Но меня это не остановило. Никакого груза фамилии я при этом не чувствую — мне хорошо с ней живется. Мне все равно приходилось доказывать свой талант, независимо от родства, как и каждому артисту», — заявила Талызина-младшая.

Актриса рассказала о съемках в проекте «Я делаю шаг», где сыграла одну из главных ролей. Фильм рассказывает о провинциальном учителе литературы с дислексией — нарушении способности к овладению навыками письма и чтения при сохранении общей способности к обучению.

По словам Талызиной, погрузившись в тему, она изменила свое мнение об этой особенности.

«Я рада, что после этой картины многие узнают о дислексии и будут терпимее к таким людям, не будут считать это болезнью и обзываться», — заявила звезда.

Накануне сообщалось, что Валентина Талызина ответила на слова Ширвиндта, который назвал ее «полоумной старухой».

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