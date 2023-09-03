Умер актер Кирилл Ильин

Актер Кирилл Ильин, сыгравший роль в фильме о Донбассе «Солнцепек», умер на 33-м году жизни. О кончине молодого мужчины стало известно из информации на сайте «Кино-театр».

© Lenta.ru

Сообщается, что Ильин ушел из жизни еще 24 августа. Тело актера обнаружили в его квартире. Причина смерти не уточняется.