Актриса Клэри Полак умерла от неизлечимой болезни
В родном Амстердаме ушла из жизни Клэри Полак, актриса ТВ и театра, популярная радио- и телеведущая, писательница.
Как сообщает Omroep Human, причиной смерти шоувумен стала неизлечимая болезнь, характер которой не раскрывается.
Клэри Рут Полак родилась 30 мая 1956 года в еврейской семье артистов, отец - известный комик Александр Пол. Карьеру начала как газетная журналистка, с конца 80-х - редактор на нидерландской ТРК VARA. В 1998-м была признана "Радиопродюсером года". Вела новости и топовые шоу.
Играла в спектакле по пьесе "Террор". Записывала подкасты. В 2019-м опубликовала дебютный роман, в котором, помимо прочего, рассказывала о жизни своего мужа Нико, умершего ранее в том же году от болезни Альцгеймера.