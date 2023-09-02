Актриса Клэри Полак умерла от неизлечимой болезни

В родном Амстердаме ушла из жизни Клэри Полак, актриса ТВ и театра, популярная радио- и телеведущая, писательница.

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Как сообщает Omroep Human, причиной смерти шоувумен стала неизлечимая болезнь, характер которой не раскрывается.

Клэри Рут Полак родилась 30 мая 1956 года в еврейской семье артистов, отец - известный комик Александр Пол. Карьеру начала как газетная журналистка, с конца 80-х - редактор на нидерландской ТРК VARA. В 1998-м была признана "Радиопродюсером года". Вела новости и топовые шоу.