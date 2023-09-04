Советскому «Алену Делону» 85 лет

Все, кто помнит золотую эпоху советского кинематографа, неизменно узнают имя Дальвина Щербакова. Сегодня 85-летний артист – это символ высокого мастерства и незабвенных ролей. В 60-70е годы Щербаков завоевал популярность своими звёздными ролями.

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Москва приняла Дальвина Щербакова из далекой Тайги в 1962 году. Он стал студентом ВГИКа и учился в мастерской великих советских режиссёров. Всего через год Щербаков уже дебютировал на киноэкране, сыграв в картине «Первый троллейбус» вместе с будущими звёздами советской актёрской эстрады.

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Колоритная внешность и выдающийся актёрский талант сделали его популярным в глазах режиссёров, а поклонники называли его советским Ален Делоном. В 1968 году он стал одним из ключевых персонажей фильма «Доживём до понедельника», который стал классикой советского кинематографа.

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90-е годы, когда многие актёры испытали трудности, он продолжал работать. Бархатный голос Щербакова звучит в переводах многих зарубежных фильмов.

В личной жизни Дальвин Щербаков всегда предпочитал быть скрытым. Ему повезло с любовью – он женился на театральном педагоге и режиссёре Наталье Ковалёвой. В единственном браке у советского артиста появился поздний ребенок. Ему было уже 50 лет, когда у него родилась дочь Дарья.

Дарья Щербакова унаследовала творческие способности своего отца. И, несмотря на сомнения родителей, она смогла стать успешной актрисой и музыкантом.

Отметим, что родители не одобряли желание и выбор наследницы, стать актрисой. Они переживали, что она не сможет добиться успеха в творческой сфере, но Дарья смогла стать востребованной в профессии. В её актерском багаже более 30 киноработ, а также она пишет музыку и исполняет свои песни совместно с группой «Дальвина».

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Как и ее знаменитый родитель, девушка не впускает посторонних в свою личную жизнь. Но судя по социальным сетям, она не замужем и детей у нее нет. На странице 35-летней Дарьи чаще можно увидеть фотографии со знаменитым отцом, который в свои 85 лет продолжает сниматься в кино, но в силу возраста уже делает это не так часто.